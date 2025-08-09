9 de agosto de 2025
Universo POP
Coluna da Márcia Abreu: aniversariantes e novidades da semana; confira aqui
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão

Acreano desenvolve plataforma com dados interativos sobre desigualdades raciais no Brasil

Ferramenta foi desenvolvida ao longo de três anos e apresenta recursos como mapa interativo, relatórios dinâmicos e monitoramento de presença na mídia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O cientista de dados acreano Francisco Teddy Falcão lançou a plataforma dadosnegros.org, ferramenta digital que reúne informações sobre a população negra no Brasil de forma interativa, acessível e gratuita. O projeto, desenvolvido ao longo de três anos, busca combater a desinformação, a invisibilidade estatística e o racismo estrutural.

O programador acreano liderou o desenvolvimento do portal durante três anos/Foto: Reprodução Instagram

Formado em Engenharia de Software pela UGF/SP e em Ciência de Dados pela FMU/SP, com 20 anos de experiência na área de tecnologia da informação, Falcão coordenou todas as etapas do trabalho, desde a seleção de bases de dados oficiais até a criação das funcionalidades.

O site oferece recursos como mapa interativo da população negra por estado, com filtros sobre educação, saúde, trabalho e renda; visualizações e relatórios dinâmicos com análises comparativas; e monitoramento da representatividade negra na TV, cinema, música, literatura e publicidade.

O acesso é gratuito e aberto a pesquisadores, jornalistas, educadores, gestores públicos e ao público em geral, que podem acessar o endereço dadosnegros.org para consultar as informações e gerar relatórios.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

No Acre, Lula critica Trump e diz que Eduardo Bolsonaro é um ‘moleque’ e ‘traidor dos brasileiros’

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.