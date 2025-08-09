Acreano desenvolve plataforma com dados interativos sobre desigualdades raciais no Brasil

O cientista de dados acreano Francisco Teddy Falcão lançou a plataforma dadosnegros.org, ferramenta digital que reúne informações sobre a população negra no Brasil de forma interativa, acessível e gratuita. O projeto, desenvolvido ao longo de três anos, busca combater a desinformação, a invisibilidade estatística e o racismo estrutural.

Formado em Engenharia de Software pela UGF/SP e em Ciência de Dados pela FMU/SP, com 20 anos de experiência na área de tecnologia da informação, Falcão coordenou todas as etapas do trabalho, desde a seleção de bases de dados oficiais até a criação das funcionalidades.

O site oferece recursos como mapa interativo da população negra por estado, com filtros sobre educação, saúde, trabalho e renda; visualizações e relatórios dinâmicos com análises comparativas; e monitoramento da representatividade negra na TV, cinema, música, literatura e publicidade.

O acesso é gratuito e aberto a pesquisadores, jornalistas, educadores, gestores públicos e ao público em geral, que podem acessar o endereço dadosnegros.org para consultar as informações e gerar relatórios.