Acreano faz história e será o primeiro nortista a receber a Comenda Juscelino Kubitschek

No próximo dia 11 de setembro, o Senado Federal, em Brasília, será palco de um momento histórico para a Região Norte, e principalmente, para os acreanos. Franciberto Machado Montenegro, conhecido como Montenegro, será o primeiro acreano e primeiro nortista a receber a Comenda Juscelino Kubitschek, uma das mais prestigiadas honrarias do país.

Instituída em 2002, no ano do centenário de Juscelino Kubitschek, a Comenda é concedida pelo Centro de Integração Cultural e Empresarial de São Paulo (CICESP), por meio da Soberana Ordem do Mérito Empreendedor JK. O reconhecimento é voltado a personalidades que se destacam pela trajetória profissional, impacto social, ética e visão de futuro, valores que marcaram o legado do “Presidente Bossa Nova”.

Aos 44 anos, natural do Acre e radicado em Manaus há 15 anos, Montenegro construiu uma carreira sólida no desenvolvimento social e econômico da Região Norte. Sua atuação no empreendedorismo e em iniciativas de impacto regional o levou a conquistar prestígio e respeito em diferentes áreas. Ele é casado com Janielle Montenegro e pai de Pedro Gabriel e Levi Gabriel.

A cerimônia de entrega da Comenda JK é conhecida por reunir nomes de destaque nacional, como grandes empresários, juristas, ex-ministros e líderes do agronegócio. Entre homenageados de eventos similares, já esteve o empresário Eike Batista. O evento será presidido por Regino Barros, Grão-Mestre da Ordem JK e presidente do CICESP, reforçando sua relevância e legitimidade institucional.

Para além do reconhecimento individual, a premiação a Montenegro simboliza o fortalecimento da representatividade nortista no cenário político e econômico do Brasil. Trata-se de uma conquista que projeta talentos da região no diálogo nacional sobre inovação, progresso e empreendedorismo.

São esperadas autoridades federais, embaixadores e homenageados de várias partes do país, o que deve gerar grande repercussão na imprensa e no meio empresarial. Com essa conquista, Montenegro inscreve seu nome na história da Comenda JK e abre espaço para que outras lideranças regionais sejam reconhecidas em nível federal.