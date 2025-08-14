14/08/2025
Universo POP
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão
Pamela Anderson revela como foi trabalhar com Liam Neeson
Humorista conhecido como ‘advogado de Alexandre de Moraes’ viraliza
Médico de famosas é investigado pela Polícia Federal por desviar verbas do SUS

Acreano faz história e será o primeiro nortista a receber a Comenda Juscelino Kubitschek

Montenegro atua há 15 anos no desenvolvimento social e econômico da Região Norte

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

No próximo dia 11 de setembro, o Senado Federal, em Brasília, será palco de um momento histórico para a Região Norte, e principalmente, para os acreanos. Franciberto Machado Montenegro, conhecido como Montenegro, será o primeiro acreano e primeiro nortista a receber a Comenda Juscelino Kubitschek, uma das mais prestigiadas honrarias do país.

Instituída em 2002, no ano do centenário de Juscelino Kubitschek, a Comenda é concedida pelo Centro de Integração Cultural e Empresarial de São Paulo (CICESP), por meio da Soberana Ordem do Mérito Empreendedor JK. O reconhecimento é voltado a personalidades que se destacam pela trajetória profissional, impacto social, ética e visão de futuro, valores que marcaram o legado do “Presidente Bossa Nova”.

Montenegro atua há 15 anos no desenvolvimento social e econômico da Região Norte/Foto: Reprodução

Aos 44 anos, natural do Acre e radicado em Manaus há 15 anos, Montenegro construiu uma carreira sólida no desenvolvimento social e econômico da Região Norte. Sua atuação no empreendedorismo e em iniciativas de impacto regional o levou a conquistar prestígio e respeito em diferentes áreas. Ele é casado com Janielle Montenegro e pai de Pedro Gabriel e Levi Gabriel.

A cerimônia de entrega da Comenda JK é conhecida por reunir nomes de destaque nacional, como grandes empresários, juristas, ex-ministros e líderes do agronegócio. Entre homenageados de eventos similares, já esteve o empresário Eike Batista. O evento será presidido por Regino Barros, Grão-Mestre da Ordem JK e presidente do CICESP, reforçando sua relevância e legitimidade institucional.

Para além do reconhecimento individual, a premiação a Montenegro simboliza o fortalecimento da representatividade nortista no cenário político e econômico do Brasil. Trata-se de uma conquista que projeta talentos da região no diálogo nacional sobre inovação, progresso e empreendedorismo.

São esperadas autoridades federais, embaixadores e homenageados de várias partes do país, o que deve gerar grande repercussão na imprensa e no meio empresarial. Com essa conquista, Montenegro inscreve seu nome na história da Comenda JK e abre espaço para que outras lideranças regionais sejam reconhecidas em nível federal.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.