Acreano Weverton é deixado de fora por Ancelotti da convocação da seleção brasileira; entenda

A lista divulgada pelo técnico Carlo Ancelotti para os próximos compromissos da seleção brasileira deixou de fora o goleiro acreano Weverton, do Palmeiras. O jogador, que esteve presente em diversas convocações nas últimas temporadas e disputou a Copa do Mundo de 2022, não foi chamado para os amistosos diante de Chile e Bolívia.

Os goleiros escolhidos pelo treinador italiano foram Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians). A ausência de Weverton abre espaço para Hugo, ex-Flamengo, que atualmente defende o clube paulista, e confirma a renovação no setor.

O treinador participou integralmente da análise dos atletas, inclusive acompanhando jogos em solo brasileiro, diferentemente de sua primeira convocação.

Além de Weverton, outro destaque foi a ausência de Neymar, enquanto Lucas Paquetá, do West Ham, volta a integrar o grupo. Entre as novidades, estão jovens como Estêvão e João Pedro, ambos do Chelsea, e Kaio Jorge, do Cruzeiro.

O Brasil enfrenta o Chile no dia 4, às 21h30, no Maracanã. Cinco dias depois, a seleção encerra a série de jogos contra a Bolívia, em El Alto. Já classificada para a Copa de 2026, a equipe utiliza os compromissos como preparação para definir o grupo que irá disputar o torneio no ano que vem.