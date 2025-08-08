Acusado de enganar seguidores, Hytalo Santos se defende na Justiça

A coluna Fábia Oliveira descobriu que o influenciador Hytalo Santos se defendeu em uma ação em que figura como réu. O famoso foi acusado por uma mulher de descumprir promessas ao divulgar um sorteio e ludibriar seus seguidores.

No documento ao qual a coluna teve acesso, com exclusividade, o paraibano pontua as acusações como descabidas. Ele diz ter o hábito de divulgar sorteios promovidos pela “Fartura Premiações”, destacando a autorização para funcionamento da empresa, também paraibana.

Ele diz jamais ter prometido pagar R$ 50 mil a quem comprasse R$ 1 mil em rifas. Afirma, ainda, que essa narrativa da autora do caso é desconexa da realidade e totalmente absurda. Segundo ele, na verdade, foi divulgado que aquele que comprasse R$ 1 mil em rifas concorreria ao sorteio da bolada.

Influenciador Hytalo Santos é investigado por suspeita de explorar adolescentes nas redes sociais

Hytalo Santos

Hytalo Santos

Hytalo Santos posa sorridente durante um evento

Hytalo Santos

Hytalo Santos

Hytalo Santos

Na ação, Hytalo Santos pontua, ainda, que Thaíssa Cristina não juntou ao processo provas da publicidade específica que ela o acusa de fazer. Revoltado, o influencer afirma que não se pode falar em publicidade enganosa, como sugere a autora. Isso porque, para falar em “engano”, é essencial que o consumidor possa ser induzido ao erro, fato que não seria possível pensando nas acusações feitas pela moça.

Em outro momento, Hytalo diz ser razoável, no máximo, que a então seguidora tenha compreendido equivocadamente a suposta publicidade. Ele assegura, ainda, que suas publicidades são sempre claras e objetivas.

Entenda o caso

Thaíssa Christina Gouvêa Mourão Baptista narrou à Justiça que foi atraída por uma publicidade divulgada por Hytalo Santos e pela Play Serviços. No documento ao qual tivemos acesso com exclusividade, ela afirmou que o influenciador divulgou uma rifa online em seu Instagram em feed e story. No ato, o influenciador teria dito que quem comprasse mil reais em cotas receberia, em contrapartida R$ 50 mil.

No entanto, segundo a moça, Hytalo Santos não teria cumprido com a promessa mesmo após o envio de um print comprovando a compra.

Thaíssa moveu a ação sob a acusação de que o sorteio a qual a rifa se relacionava não ocorreu, bem como o “mimo” de R$ 50 mil prometido por Hytalo. Ela relatou, ainda, que o influenciador retirou do ar, sem justificativas, os vídeos em que falava dos eventos.

Segundo a autora do processo, ela contactou o perfil da rifa, o de Hytalo Santos, seu esposo e seu empresário, mas foi ignorada após as mensagens serem visualizadas. Diante disso, ela acionou a Justiça.

Na ação, Thaíssa reuniu Hytalo, a Play Serviços e a FM Agenciamento Publicitário, alegando falta de transparência nos sorteios, não devolução de valores pagos a título de cotas e descumprimento do prêmio.

No processo, ela pediu a condenação da Play Serviços e de Hytalo Santos ao pagamento dos R$ 50 mil prometidos. Ela pediu, ainda, que ambos sejam condenados a pagar R$ 15 mil pelos danos morais decorrentes dos fatos.