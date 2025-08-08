8 de agosto de 2025
Universo POP
Acusado de enganar seguidores, Hytalo Santos se defende na Justiça

A coluna Fábia Oliveira descobriu que o influenciador Hytalo Santos se defendeu em uma ação em que figura como réu. O famoso foi acusado por uma mulher de descumprir promessas ao divulgar um sorteio e ludibriar seus seguidores.

No documento ao qual a coluna teve acesso, com exclusividade, o paraibano pontua as acusações como descabidas. Ele diz ter o hábito de divulgar sorteios promovidos pela “Fartura Premiações”, destacando a autorização para funcionamento da empresa, também paraibana.

Ele diz jamais ter prometido pagar R$ 50 mil a quem comprasse R$ 1 mil em rifas. Afirma, ainda, que essa narrativa da autora do caso é desconexa da realidade e totalmente absurda. Segundo ele, na verdade, foi divulgado que aquele que comprasse R$ 1 mil em rifas concorreria ao sorteio da bolada.

Na ação, Hytalo Santos pontua, ainda, que Thaíssa Cristina não juntou ao processo provas da publicidade específica que ela o acusa de fazer. Revoltado, o influencer afirma que não se pode falar em publicidade enganosa, como sugere a autora. Isso porque, para falar em “engano”, é essencial que o consumidor possa ser induzido ao erro, fato que não seria possível pensando nas acusações feitas pela moça.

Em outro momento, Hytalo diz ser razoável, no máximo, que a então seguidora tenha compreendido equivocadamente a suposta publicidade. Ele assegura, ainda, que suas publicidades são sempre claras e objetivas.

Entenda o caso

Thaíssa Christina Gouvêa Mourão Baptista narrou à Justiça que foi atraída por uma publicidade divulgada por Hytalo Santos e pela Play Serviços. No documento ao qual tivemos acesso com exclusividade, ela afirmou que o influenciador divulgou uma rifa online em seu Instagram em feed e story. No ato, o influenciador teria dito que quem comprasse mil reais em cotas receberia, em contrapartida R$ 50 mil.

No entanto, segundo a moça, Hytalo Santos não teria cumprido com a promessa mesmo após o envio de um print comprovando a compra.

Thaíssa moveu a ação sob a acusação de que o sorteio a qual a rifa se relacionava não ocorreu, bem como o “mimo” de R$ 50 mil prometido por Hytalo. Ela relatou, ainda, que o influenciador retirou do ar, sem justificativas, os vídeos em que falava dos eventos.

Segundo a autora do processo, ela contactou o perfil da rifa, o de Hytalo Santos, seu esposo e seu empresário, mas foi ignorada após as mensagens serem visualizadas. Diante disso, ela acionou a Justiça.

Na ação, Thaíssa reuniu Hytalo, a Play Serviços e a FM Agenciamento Publicitário, alegando falta de transparência nos sorteios, não devolução de valores pagos a título de cotas e descumprimento do prêmio.

No processo, ela pediu a condenação da Play Serviços e de Hytalo Santos ao pagamento dos R$ 50 mil prometidos. Ela pediu, ainda, que ambos sejam condenados a pagar R$ 15 mil pelos danos morais decorrentes dos fatos.

