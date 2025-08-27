27/08/2025
Universo POP
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy

Acusado de matar mulher com golpes de tábua é preso horas após o crime em Rio Branco

Ivanilde completaria 43 anos nesta quarta-feira (27)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Jerberson do Nascimento Soares, de 26 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (27), acusado por assassinar brutalmente sua companheira, a servidora pública Ivanilde Souza da Silva, de 42 anos. O crime aconteceu na noite de terça-feira (26), dentro da casa do casal, localizada na Travessa Chicão, Ramal da Judia, bairro Belo Jardim I, em Rio Branco.

De acordo com as investigações, Ivanilde foi atacada enquanto dormia e morta a golpes de uma tábua de cortar carne. O ataque causou traumatismo craniano grave e a vítima morreu na hora. Familiares e vizinhos encontraram o corpo cerca de quatro horas depois, já sem vida, ensanguentado sobre a cama. O Samu chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) solicitou imediatamente a prisão preventiva de Jeberson/ Foto: Reprodução

Logo após o crime, Jerberson fugiu, mas não demorou para ser localizado. A prisão ocorreu após atuação da Equipe de Pronto Emprego da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (EPE/DHPP), que agiu após denúncias recebidas pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Testemunhas relataram que o acusado teria confessado o assassinato à própria mãe, pedindo que ela pagasse um mototáxi porque “tinha matado a Ivanilde”, acrescentando ainda: “espoquei a cabeça dela”.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) solicitou imediatamente a prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça em menos de 12 horas após o feminicídio. “A atuação célere da equipe garantiu que o acusado fosse preso rapidamente, impedindo que ele fugisse e reforçando o compromisso da Polícia Civil com a proteção das mulheres e a responsabilização dos autores de feminicídio”, destacou o delegado Roberth Alencar, diretor do Departamento de Polícia da Capital e Interior (DPCI).

VEJA MAIS: Brutalidade: homem esmaga a cabeça da esposa com tábua de cortar carne em Rio Branco

O relacionamento de Ivanilde e Jerberson era descrito por familiares como conturbado, marcado por brigas, uso de drogas e tentativas de reabilitação em clínicas. Há cerca de dois meses, eles haviam se mudado para a residência onde ocorreu o crime.

Ivanilde completaria 43 anos nesta quarta-feira (27). Servidora pública, ela deixa três filhos. Após a conclusão do inquérito policial, o acusado deve responder por feminicídio, crime previsto no artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal, cuja pena pode chegar a 30 anos de prisão.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.