Acusado de matar mulher com golpes de tábua é preso horas após o crime em Rio Branco

Jerberson do Nascimento Soares, de 26 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (27), acusado por assassinar brutalmente sua companheira, a servidora pública Ivanilde Souza da Silva, de 42 anos. O crime aconteceu na noite de terça-feira (26), dentro da casa do casal, localizada na Travessa Chicão, Ramal da Judia, bairro Belo Jardim I, em Rio Branco.
De acordo com as investigações, Ivanilde foi atacada enquanto dormia e morta a golpes de uma tábua de cortar carne. O ataque causou traumatismo craniano grave e a vítima morreu na hora. Familiares e vizinhos encontraram o corpo cerca de quatro horas depois, já sem vida, ensanguentado sobre a cama. O Samu chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito.
Logo após o crime, Jerberson fugiu, mas não demorou para ser localizado. A prisão ocorreu após atuação da Equipe de Pronto Emprego da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (EPE/DHPP), que agiu após denúncias recebidas pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Testemunhas relataram que o acusado teria confessado o assassinato à própria mãe, pedindo que ela pagasse um mototáxi porque “tinha matado a Ivanilde”, acrescentando ainda: “espoquei a cabeça dela”.
A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) solicitou imediatamente a prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça em menos de 12 horas após o feminicídio. “A atuação célere da equipe garantiu que o acusado fosse preso rapidamente, impedindo que ele fugisse e reforçando o compromisso da Polícia Civil com a proteção das mulheres e a responsabilização dos autores de feminicídio”, destacou o delegado Roberth Alencar, diretor do Departamento de Polícia da Capital e Interior (DPCI).
O relacionamento de Ivanilde e Jerberson era descrito por familiares como conturbado, marcado por brigas, uso de drogas e tentativas de reabilitação em clínicas. Há cerca de dois meses, eles haviam se mudado para a residência onde ocorreu o crime.
Ivanilde completaria 43 anos nesta quarta-feira (27). Servidora pública, ela deixa três filhos. Após a conclusão do inquérito policial, o acusado deve responder por feminicídio, crime previsto no artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal, cuja pena pode chegar a 30 anos de prisão.