Adailton Cruz destina recurso para o Centro Pop em reunião com o prefeito Tião Bocalom

O deputado estadual Adailton Cruz esteve reunido nesta terça-feira (19), no gabinete do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, em um encontro que contou também com a presença do secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), João Marcos Luz.

Durante a reunião, o parlamentar anunciou a destinação de R$ 100 mil em recursos para o Centro Pop, espaço que acolhe e presta atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social na capital.

A iniciativa foi destacada pelo prefeito, que ressaltou a importância do apoio do deputado para fortalecer os serviços oferecidos à comunidade:

“Foi uma reunião produtiva, que reforça a importância de unirmos esforços pelo bem da nossa população. Agradeço ao amigo e deputado Adailton Cruz pelo compromisso e pela parceria em prol de Rio Branco”, disse Tião Bocalom.

Com essa ação, Adailton Cruz reafirma seu compromisso em buscar melhorias concretas para a população de Rio Branco e contribuir diretamente com políticas públicas de inclusão social.