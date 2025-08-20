19/08/2025
Universo POP
Homens de minissaia viralizam e causam debate sobre moda; veja
Alerta barraco! Bruna Biancardi afronta Virgínia após ligação de madrugada para Neymar: ‘Ligando para homem casado?’
Influenciadora brasileira mostra carne a mais de 200 dólares nos EUA: ‘Dobrou de preço’
Série de ‘Harry Potter’ da HBO escala irmãos Weasley; veja elenco
Ligação de Virginia para Neymar de madrugada revoltou Bruna Biancardi
Bruna Biancardi ignora polêmica e faz post após Amanda Kimberlly expor conversa
Receita brasileira de pirão é eleita um dos 10 melhores pratos do mundo
Coluna da Beth: sob encanto e elegância, Wolney Paiva e Lene Holanda dizem ‘sim’ no Terra Verde; VEJA FOTOS
Marília Mendonça tem material para 20 anos de lançamentos, diz empresário
Pen drive com gravações de Marília Mendonça é alvo de disputa judicial

Adailton Cruz destina recurso para o Centro Pop em reunião com o prefeito Tião Bocalom

Espaço acolhe e presta atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social na capital

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O deputado estadual Adailton Cruz esteve reunido nesta terça-feira (19), no gabinete do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, em um encontro que contou também com a presença do secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), João Marcos Luz.

Durante a reunião, o parlamentar anunciou a destinação de R$ 100 mil em recursos para o Centro Pop, espaço que acolhe e presta atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social na capital.

Autoridades reunidas para tratar de  recurso para o Centro Pop/Foto: Ascom

A iniciativa foi destacada pelo prefeito, que ressaltou a importância do apoio do deputado para fortalecer os serviços oferecidos à comunidade:

“Foi uma reunião produtiva, que reforça a importância de unirmos esforços pelo bem da nossa população. Agradeço ao amigo e deputado Adailton Cruz pelo compromisso e pela parceria em prol de Rio Branco”, disse Tião Bocalom.

Com essa ação, Adailton Cruz reafirma seu compromisso em buscar melhorias concretas para a população de Rio Branco e contribuir diretamente com políticas públicas de inclusão social.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.