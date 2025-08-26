25/08/2025
Adailton Cruz leva mandato para perto da população em visita ao Hospital de Senador Guiomard

Adailton Cruz vistoria obras e acompanha atendimentos no Hospital Geral Dr. Ary Rodrigues

O deputado Adailton Cruz, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC), esteve nesta segunda-feira (25) no Hospital Geral Dr. Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, onde acompanhou de perto os atendimentos realizados na unidade e vistoriou as obras de reforma que estão em andamento.

Deputado Adailton Cruz conversa com profissionais de saúde durante visita ao hospital/Foto: Ascom

A visita reforça a atuação do parlamentar em manter contato direto com a população e os servidores da saúde, acompanhando de perto tanto a assistência prestada quanto os investimentos que estão sendo aplicados na melhoria da estrutura hospitalar. “Fazemos questão de estar presente, ouvindo nossa gente, acompanhando os serviços e também conferindo as obras que estão sendo realizadas. É dessa forma que conseguimos garantir mais qualidade no atendimento para a população”, destacou Adailton.

Parlamentar percorre setores da unidade e acompanha atendimentos aos pacientes/Foto: Ascom

Durante o encontro, o deputado percorreu setores do hospital, conversou com profissionais da saúde e dialogou com pacientes que buscavam atendimento. Entre eles, o paciente Sebastião Silva fez questão de parabenizar a iniciativa. “Fico satisfeito em ver um parlamentar aqui, conversando com a gente e mostrando compromisso com o nosso povo”, afirmou.

Parlamentar confere de perto os setores do hospital e dialoga com profissionais de saúde/Foto: Ascom

A agenda demonstra o empenho do deputado em fortalecer o diálogo direto com os servidores e a população, consolidando um mandato que se constrói no contato cotidiano e na escuta atenta das demandas da sociedade acreana.

