Adidas reforça possível aumento de preços nos EUA após tarifas

O CEO da Adidas, Bjørn Gulden, voltou a falar sobre um possível aumento de preço nos produtos da marca esportiva alemã para o público dos Estados Unidos. A medida, ainda sem novos valores definidos, é resultado das tarifas impostas pelo presidente estadunidense, Donald Trump, às exportações de outros países para os EUA. Com elas, os custos da empresa aumentarão em US$ 230 milhões no segundo semestre.

Aumento dos preços da Adidas nos EUA

Bjørn Gulden já havia falado sobre aumentar os preços para o público estadunidense em abril, dias após Trump anunciar as tarifas. O principal motivo seria o fato de que “quase nenhum” dos produtos da empresa é fabricado em solo americano. Agora, ele adiantou que a ideia é manter os preços de produtos conhecidos estáveis ao máximo, enquanto os lançamentos futuros podem vir já com novos custos para o consumidor.

“Para ser sincero, o que mais me preocupa não é apenas o custo, como também a reação do consumidor no mercado com todos esses aumentos de preços que acredito que ocorrerão não apenas no nosso setor, mas também nos EUA em geral”, comentou o executivo, em trecho de uma teleconferência com analistas citado pela Reuters. “Se tivermos uma megainflação nos EUA, mudanças ocorrerão do lado da demanda e, claro, os volumes cairão.”

Mesmo em meio às tarifas impostas por Trump, a Adidas quer estabilizar os preços dos produtos que já existem. Novos lançamentos, no entanto, podem chegar ao mercado norte-americano já com valores reajustados

Bjørn Gulden, CEO da empresa alemã de artigos esportivos

O público estadunidense deve sentir o impacto no bolso porque “quase nenhum” produto da marca, nas palavras do próprio CEO, tem fabricação nos EUA

Impacto das tarifas na Ásia

A Adidas depende de países asiáticos para abastecer o mercado norte-americano: 30% dos artigos vendidos por lá vêm do Vietnã e 23% da Indonésia. O governo Trump elevou em 20% e 19%, respectivamente, as tarifas sobre produtos desses dois países. Com isso, a carga total de impostos sobre os tênis vindos do Vietnã chega agora a 46%, enquanto os da Indonésia saltam para 43%.

Chinelos slide da Adidas, outro modelo da marca que faz sucesso na categoria de calçados

Adidas Samba, modelo da marca com quase 80 anos de história, que se tornou um dos queridinhos do público nos últimos anos

Adolf Dassler, fundador da Adidas

Números do últimos meses

Os Estados Unidos correspondem a 1/5 das vendas globais da Adidas. No trimestre encerrado em 30 de junho, a marca alemã faturou lucros operacionais acima da expectativa de 520 milhões de euros, atingindo 546 milhões de euros (R$ 3,5 bilhões). Contudo, devido às taxas e fatores como desvalorização do dólar e do yuan (moeda chinesa), a etiqueta já sofreu um impacto de “dois dígitos”, como informa a Reuters.

