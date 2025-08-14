Adolescente ameaça de morte a avó de 71 anos no Entorno do DF

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) apreendeu em flagrante um adolescente de 17 anos acusado de ameaçar de morte a própria avó, de 71 anos, em Planaltina (GO), no Entorno do Distrito Federal, nessa terça-feira (12/8).
A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Planaltina apreendeu o jovem por descumprimento de medidas protetivas.
Após injuriar e ameaçar matar a avó, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência, que foram deferidas pelo Poder Judiciário.
Porém, mesmo ciente das referidas medidas, segundo a PCGO, o adolescente invadiu a residência da vítima, pulando o muro, e se recusou a sair da casa.
Diante dos fatos, a vítima procurou a Deam, onde denunciou o descumprimento e solicitou ajuda. Os policiais foram à casa da vítima, localizaram e apreenderam em flagrante o adolescente.