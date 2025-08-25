24/08/2025
Adolescente de 17 anos furta carro, causa acidentes e acaba apreendido pela PM em Epitaciolândia

Câmeras de segurança registraram o momento

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã deste domingo (24) após furtar um carro e provocar uma série de acidentes durante a fuga em Epitaciolândia, no interior do Acre.

Foto: ContilNet

De acordo com testemunhas, o jovem chegou de bicicleta à Avenida Amazonas, em frente a uma sorveteria, onde um veículo Hyundai, de placas PVK-1H35, estava estacionado com a chave na ignição. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele abandona a bicicleta, entra no carro e foge em alta velocidade.

Logo na arrancada, o adolescente quase atropelou um casal que caminhava pela calçada. A mulher chegou a cair ao tentar se esquivar do veículo. Em seguida, ele seguiu pela Rua Capitão Pedro Vasconcelos e atingiu pelo menos dois carros estacionados.

Um dos veículos atingidos era utilizado como táxi por aplicativo e transportava passageiros, entre eles uma criança, que ficou em estado de choque com o impacto da colisão.

Foto: Reprodução

Com o carro danificado, a fuga terminou pouco depois. O adolescente foi abordado por uma equipe da Polícia Militar que patrulhava a região e conduzido à delegacia de Epitaciolândia, onde permanece à disposição da Justiça.

