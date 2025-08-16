16/08/2025
Universo POP
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento

Adolescente do Acre tem nome dos tios incluído oficialmente na certidão de nascimento como pais

"Eu tô muito, muito feliz e me sinto muito feliz ao lado deles", disse a garota

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A adolescente Ana Clara de Oliveira Nascimento, de 13 anos, passou a ter oficialmente o nome de seus tios, Dejanir José de Souza e Mirian Matias do Nascimento, incluído em sua certidão de nascimento, em ato promovido pela ação “Meu Pai Tem Nome”, da Defensoria Pública do Acre.

A inclusão do nome de ambos no registro é um gesto de segurança e dignidade/Foto: Reprodução

O reconhecimento legal representa a formalização de uma relação de afeto que começou ainda no nascimento de Ana Clara. Sem condições financeiras para criá-la, os pais biológicos, Maria José Ricardo e Adriano do Nascimento, concordaram que a menina fosse acolhida pelos tios, que a receberam ainda na maternidade.

“Ela nasceu e foi direto para a minha casa”, contou Mirian, tia e agora mãe socioafetiva. “Nós já cuidávamos dela como filha, mas agora, com o nome no registro, conseguimos protegê-la legalmente e garantir direitos para o futuro.”

Para Dejanir, tio e pai socioafetivo, a inclusão do nome de ambos no registro é um gesto de segurança e dignidade. “É a coroação de um presente que Deus nos deu. Tudo tem que estar na lei, no papel, para que possamos garantir os direitos dela. Até para matricular em uma atividade simples, como a natação no Sesc, não podíamos, porque não tínhamos guarda. Agora, com a certidão, esses problemas não existem mais”, disse.

Ana Clara expressou emoção com a mudança: “Eu tenho uma vida muito feliz, sou bem cuidada e tenho tudo que preciso. Eu tô muito, muito feliz e me sinto muito feliz ao lado deles”, afirmou.

O pai biológico, Adriano do Nascimento, comemorou a decisão, que sempre apoiou. “Eu não tinha condições, não tinha casa nem emprego. Se tivesse, teria criado minha filha. Mas graças a Deus, ela tem tudo com eles, vai estudar, se formar e ser alguém na vida. Para mim, é uma alegria, porque sei que ela tem quatro pais: duas mães e dois pais”, declarou.

As informações são do site Yaco News

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.