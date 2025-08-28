Adolescente é baleado após assalto, sequestro, troca de tiros e perseguição em Rio Branco

Uma tentativa de assalto em Rio Branco terminou em perseguição, tiroteio e na apreensão de um adolescente de 16 anos, na noite desta quarta-feira (27). O jovem foi baleado no pé ao trocar tiros com um agente de segurança pública durante a fuga.

De acordo com a Polícia Militar, o adolescente e dois comparsas renderam um motorista de aplicativo, que foi colocado no porta-malas do próprio carro. Com o veículo em poder do grupo, os criminosos passaram a praticar outros assaltos pela cidade, entre eles um roubo na região do Recanto dos Buritis.

Em seguida, dois dos envolvidos invadiram um comércio na Rua Poços de Caldas, no bairro Cidade Nova, próximo à antiga Rodoviária. Câmeras de segurança flagraram a ação, na qual uma adolescente e duas menores que estavam no local foram rendidas pelos assaltantes.

A fuga, porém, foi interrompida quando o trio se deparou com um agente de segurança. Houve troca de tiros, e o adolescente acabou ferido no pé. O motorista de aplicativo sequestrado sofreu apenas um ferimento de raspão na mão.

O menor foi encontrado pela polícia já na UPA do 2º Distrito, onde recebia atendimento médico. Com ele, os militares do 2º Batalhão apreenderam o veículo da vítima, dois celulares e cerca de R$ 300 em dinheiro.

A Polícia Civil abriu investigação para identificar e prender os demais envolvidos no crime.