Adolescente é baleado após assalto, sequestro, troca de tiros e perseguição em Rio Branco

O jovem foi baleado no pé ao trocar tiros com um agente de segurança pública durante a fuga

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Uma tentativa de assalto em Rio Branco terminou em perseguição, tiroteio e na apreensão de um adolescente de 16 anos, na noite desta quarta-feira (27). O jovem foi baleado no pé ao trocar tiros com um agente de segurança pública durante a fuga.

Toda ação foi registrada por câmeras/Foto: Reprodução

De acordo com a Polícia Militar, o adolescente e dois comparsas renderam um motorista de aplicativo, que foi colocado no porta-malas do próprio carro. Com o veículo em poder do grupo, os criminosos passaram a praticar outros assaltos pela cidade, entre eles um roubo na região do Recanto dos Buritis.

Em seguida, dois dos envolvidos invadiram um comércio na Rua Poços de Caldas, no bairro Cidade Nova, próximo à antiga Rodoviária. Câmeras de segurança flagraram a ação, na qual uma adolescente e duas menores que estavam no local foram rendidas pelos assaltantes.

A fuga, porém, foi interrompida quando o trio se deparou com um agente de segurança. Houve troca de tiros, e o adolescente acabou ferido no pé. O motorista de aplicativo sequestrado sofreu apenas um ferimento de raspão na mão.

O menor foi encontrado pela polícia já na UPA do 2º Distrito, onde recebia atendimento médico. Com ele, os militares do 2º Batalhão apreenderam o veículo da vítima, dois celulares e cerca de R$ 300 em dinheiro.

A Polícia Civil abriu investigação para identificar e prender os demais envolvidos no crime.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.