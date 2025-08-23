Adolescente morre e comparsa fica ferido durante troca de tiros com a polícia em Rio Branco

O adolescente Pablo Renan Alves de Lima, de 16 anos, morreu, e Elenildo de Oliveira Dantas, de 18 anos, ficou ferido após confronto com a Polícia Militar na tarde deste sábado (23), no Ramal da Judia, bairro Belo Jardim I, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com a polícia, Pablo e Elenildo estavam armados no início do ramal, onde abordaram e renderam um motociclista, roubando uma Yamaha Crosser preta. Após o crime, os dois fugiram com o veículo.

A vítima acionou imediatamente a PM pelo Copom. Como uma guarnição já estava nas proximidades, a dupla foi localizada e perseguida. Durante a fuga, próximo a um cruzamento, o garupa sacou uma arma e tentou atirar contra os policiais, que revidaram. Pablo, que estava na garupa, foi atingido, e em seguida Elenildo também acabou baleado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou ambulâncias de suporte básico e avançado para atender os feridos. Pablo recebeu atendimento, mas não resistiu e morreu dentro da unidade. Conforme protocolo, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Já Elenildo foi socorrido em estado grave e levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Policiais do 2º Batalhão isolaram a área até a chegada da perícia criminal. Após a coleta de evidências, a cena foi liberada.

O caso será investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).