23/08/2025
Universo POP
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef

Adolescente morre e comparsa fica ferido durante troca de tiros com a polícia em Rio Branco

O caso será investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O adolescente Pablo Renan Alves de Lima, de 16 anos, morreu, e Elenildo de Oliveira Dantas, de 18 anos, ficou ferido após confronto com a Polícia Militar na tarde deste sábado (23), no Ramal da Judia, bairro Belo Jardim I, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Elenildo foi socorrido em estado grave e levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco/ Foto: ContilNet

De acordo com a polícia, Pablo e Elenildo estavam armados no início do ramal, onde abordaram e renderam um motociclista, roubando uma Yamaha Crosser preta. Após o crime, os dois fugiram com o veículo.

A vítima acionou imediatamente a PM pelo Copom. Como uma guarnição já estava nas proximidades, a dupla foi localizada e perseguida. Durante a fuga, próximo a um cruzamento, o garupa sacou uma arma e tentou atirar contra os policiais, que revidaram. Pablo, que estava na garupa, foi atingido, e em seguida Elenildo também acabou baleado.

De acordo com a polícia, Pablo e Elenildo estavam armados no início do ramal, onde abordaram e renderam um motociclista/ Foto: ContilNet

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou ambulâncias de suporte básico e avançado para atender os feridos. Pablo recebeu atendimento, mas não resistiu e morreu dentro da unidade. Conforme protocolo, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Já Elenildo foi socorrido em estado grave e levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Policiais do 2º Batalhão isolaram a área até a chegada da perícia criminal. Após a coleta de evidências, a cena foi liberada.

O caso será investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.