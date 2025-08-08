Adolescentes do Centro Socioeducativo de Sena Madureira participam de palestra com promotor do MPAC

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do promotor de Justiça Júlio César Medeiros, palestrou nesta sexta-feira (8), para os jovens infratores que cumprem medidas socioeducativas de internação no Instituto Socioeducativo (ISE), de Sena Madureira.

Segundo o Diretor do Centro Socioeducativo Purus, Efrael Cavalcante Pinheiro, a palestra do promotor teve o tema “Prevenção ao Crime Organizado: escolhas, recomeço e transformação”, e constitui uma forma de prevenir as tentativas de cooptações de adolescentes por organizações criminosas em Sena Madureira, evitando-se a reiteração na prática de atos infracionais graves em nome de faccionados.

Na oportunidade, foi destacado caso recente de adolescente que logo após ser desinternado, reiterou na prática de atos infracionais e foi executado por organização criminosa rival, com requintes de crueldade, a fim de informar os jovens como eles são “descartáveis” aos olhos das facções criminosas.

Além disso, houve um estimulo à valorização deles, destacando-se as ofertas de vagas para vestibular em Direito pela UFAC em Sena Madureira, pela busca de um novo caminho, a partir do estudo, e de vários cursos profissionalizantes, além de oportunidades de reinserção no mercado de trabalho.

Atualmente, estão sendo realizados e planejados diversos cursos profissionalizantes no Centro Socioeducativo, tais como: Projeto Som da Liberdade, Projeto Plantando Sonhos, Curso de Informática pelo IEPTEC, e Curso de Barbeiro já realizado recentemente.

Além desses, ainda há o Projeto de Panificação, Projeto Lava Jato CS Purus, além dos cursos de Eletricista e de Refrigeração, ambos em fase de implementação.

Em contato com o promotor de Justiça Júlio César de Medeiros, o mesmo destacou que os cursos só são possíveis graças à parceria do MPAP com o ISE e o TJAC, garantindo a liberação de recursos oriundos das penas pecuniárias, vinculadas ao Juízo da Vara Criminal de Sena Madureira.

“Além de todos os cursos oferecidos, o MP atuou para a reforma das salas de aula do ISE, requisitando as providências à Secretaria Estadual de Educação, inclusive, para disponibilização de internet, além de cobrarmos a convocação de novos servidores para o ISE de Sena Madureira, e a manutenção das câmeras de segurança, o que foi atendido, mas, sem dúvida, a providência mais importante é conseguir impactar diretamente os adolescentes, cobrando disciplina e tomada de decisões certas, para que eles sejam multiplicadores de informações, esse é o nosso principal foco visando uma sociedade mais justa e segura”, destacou o promotor de Justiça.