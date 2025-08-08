8 de agosto de 2025
Adolescentes do Centro Socioeducativo de Sena Madureira participam de palestra com promotor do MPAC

Palestra teve como tema “Prevenção ao Crime Organizado: escolhas, recomeço e transformação”

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do promotor de Justiça Júlio César Medeiros, palestrou nesta sexta-feira (8),  para os jovens infratores que cumprem medidas socioeducativas de internação no Instituto Socioeducativo (ISE), de Sena Madureira.

Adolescentes do Centro Socioeducativo de Sena Madureira participam de palestra com promotor do MPAC. Foto:

Segundo o Diretor do Centro Socioeducativo Purus, Efrael Cavalcante Pinheiro, a palestra do promotor teve o tema “Prevenção ao Crime Organizado: escolhas, recomeço e transformação”, e constitui uma forma de prevenir as tentativas de cooptações de adolescentes por organizações criminosas em Sena Madureira, evitando-se a reiteração na prática de atos infracionais graves em nome de faccionados.

Na oportunidade, foi destacado caso recente de adolescente que logo após ser desinternado, reiterou na prática de atos infracionais e foi executado por organização criminosa rival, com requintes de crueldade, a fim de informar os jovens como eles são “descartáveis” aos olhos das facções criminosas.

Além disso, houve um estimulo à valorização deles, destacando-se as ofertas de vagas para vestibular em Direito pela UFAC em Sena Madureira, pela busca de um novo caminho, a partir do estudo, e de vários cursos profissionalizantes, além de oportunidades de reinserção no mercado de trabalho.

Atualmente, estão sendo realizados e planejados diversos cursos profissionalizantes no Centro Socioeducativo, tais como: Projeto Som da Liberdade, Projeto Plantando Sonhos, Curso de Informática pelo IEPTEC, e Curso de Barbeiro já realizado recentemente.

Além desses, ainda há o Projeto de Panificação, Projeto Lava Jato CS Purus, além dos cursos de Eletricista e de Refrigeração, ambos em fase de implementação.

Em contato com o promotor de Justiça Júlio César de Medeiros, o mesmo destacou que os cursos só são possíveis graças à parceria do MPAP com o ISE e o TJAC, garantindo a liberação de recursos oriundos das penas pecuniárias, vinculadas ao Juízo da Vara Criminal de Sena Madureira.

“Prevenção ao Crime Organizado: escolhas, recomeço e transformação”. Foro: Reprodução

“Além de todos os cursos oferecidos, o MP atuou para a reforma das salas de aula do ISE, requisitando as providências à Secretaria Estadual de Educação, inclusive, para disponibilização de internet, além de cobrarmos a convocação de novos servidores para o ISE de Sena Madureira, e a manutenção das câmeras de segurança, o que foi atendido, mas, sem dúvida, a providência mais importante é conseguir impactar diretamente os adolescentes, cobrando disciplina e tomada de decisões certas, para que eles sejam multiplicadores de informações, esse é o nosso principal foco visando uma sociedade mais justa e segura”, destacou o promotor de Justiça.

