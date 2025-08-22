adora-black,-do-df,-deixa-o-drag-race-como-rainha-da-criatividade

Eduardo Fernandes de Araújo, de 26 anos, é natural da Cidade Ocidental (GO), mas foi nas festas de Brasília que sua drag, Adora Black, ganhou projeção. Nesta quinta-feira (21/8), ela deixou a segunda temporada do Drag Race Brasil após uma trajetória marcada pela criatividade e excelência.

Com apenas dois anos de carreira, Adora se consagrou como destaque no elenco da competição. Em 2024, conquistou o título de Drag Revelação no Prêmio Jorge Lafond de Arte e Cultura. “E eu sempre ouvi que a minha arte precisava chegar em todos os cantos do Brasil”, relembra.

Na passarela do reality, sob os olhares de Grag Queen, Dudu Bertolini e Bruna Braga, a queen ouviu que protagonizou alguns dos momentos mais memoráveis da franquia brasileira, como quando apresentou um vestido que remetia a bolo de cenoura, ao Saci Pererê e até a um frango assado.

Adora Black criou vestido com papel

Adora Black criou vestido de papel

Adora Black

Adora Black de Pabllo Vittar

Adora Black dubla contra Poseidon

Fora do programa, sua reputação já vinha de trabalhos autorais, que vestiram nomes como Organzza, vencedora da primeira temporada. “Agora, pretendo lançar uma coleção”, projeta.

Altos e baixos

Toda a exaltação que recebeu pela criatividade na passarela se converteu em críticas no momento do improviso. Desde antes das gravações, Adora já sabia que a comédia seria um desafio. “Sabia que ia ser uma dificuldade porque seria o meu primeiro contato com a comédia num cenário onde já é muito estressante, a gente já fica muito abalado com tudo”, admite.

No quinto episódio, interpretou Linn da Quebrada em um jogo de imitação e improviso, mas as críticas foram duras e ela precisou dublar contra outra competidora para seguir na disputa.

“Mas eu estava pronto para passar por cima, entregar o que eu precisava entregar na medida do possível. Talvez, quem sabe, evoluir até nesse sentido da comédia para elevar mais a minha entrega, eu diria”, disse.

Com duas vitórias ao longo dos episódios, Adora se despede da competição após uma batalha de dublagens. Em frente à jurada convidada Clauda Raia, encarou a recifense Poseidon e a pernambucana Ruby Nox. Ao som de RuPaul, fez a apresentação de despedida na competição sob a canção que entoa: “Eu sou uma vencedora, meu bem”.

As palavras finais vieram com a marca registrada da artista, que costuma fazer trocadilhos com o próprio nome. “Espero que vocês tenham me adorado, tanto quanto eu adorei estar aqui”, se despediu. “Ajoelhem, pequem suas bíblias, que é hora da adoração.”

Futuro

Adora deixou a competição pouco antes da semifinal. Agora, o artista tem um objetivo bem definido: “Evoluir a minha drag”. A vida e a arte do jovem ultrapassaram as barreiras do quadradinho. Com o reconhecimento, veio a maior mudança na vida de Eduardo, que antes dividia a arte drag com outros trabalhos.

“Minha vida mudou bastante, porque agora eu consigo viver só da minha arte, viver de drag. Antes eu não conseguia, antes o que eu conseguia fazer com drag não pagava nem metade das minhas contas”, reflete.

No universo de Drag Race, competições como o All Stars e o Global All Stars reúnem participantes de destaque em temporadas anteriores. Depois de participar da competição, a artista se sente mais preparada e não fecha a porta para novas oportunidades.

“Participaria sim de um outro reality show. Talvez, agora mais preparada depois de ter tido a minha primeira experiência e um pouco mais de noção de como funcionam as coisas. Então, eu estou aberta a novos projetos e a crescer artisticamente”, revela.