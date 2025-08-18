Advogada é flagrada mostrando partes íntimas para detento se masturbar

Uma advogada criminalista está sob investigação após ser flagrada em um ato de cunho sexual com um detento na Penitenciária Regional de Blumenau, em Santa Catarina. O caso ocorreu na tarde da última quinta-feira (14), quando policiais penais perceberam um comportamento suspeito durante uma ronda de rotina.

Segundo o boletim de ocorrência, o preso estava se masturbando. Uma policial foi acionada e encontrou a advogada sentada em uma mesa no parlatório, com as pernas abertas, expondo suas partes íntimas ao detento através do vidro. A cena foi imediatamente interrompida pelos agentes.

O caso foi encaminhado às autoridades competentes e à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social (Sejuri) e a OAB de Blumenau emitiram notas confirmando a investigação e garantindo que todas as medidas administrativas e disciplinares cabíveis serão tomadas.

Fonte: Portal Menina

Redigido por Contilnet.