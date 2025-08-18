18/08/2025
Universo POP
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Vizinha x Jojo Todynho: justiça encerra processo sem julgamento
Pastor que viralizou de calcinha já foi acusado de golpe contra formandos
Hytalo Santos recebia malas de dinheiro e joias, dizem ex-funcionários
Bigode feminino viraliza como nova tendência de beleza
Neymar posta mensagem emocionante que recebeu do filho após goleada
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para esta segunda-feira
Neymar desabafa após goleada histórica: “Maior vergonha da minha carreira”

Advogada é flagrada mostrando partes íntimas para detento se masturbar

Ato foi interrompido pelos policiais penais em Blumenau; OAB e Sejuri manifestaram sobre o caso

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Uma advogada criminalista está sob investigação após ser flagrada em um ato de cunho sexual com um detento na Penitenciária Regional de Blumenau, em Santa Catarina. O caso ocorreu na tarde da última quinta-feira (14), quando policiais penais perceberam um comportamento suspeito durante uma ronda de rotina.

Segundo o boletim de ocorrência, o preso estava se masturbando. Uma policial foi acionada e encontrou a advogada sentada em uma mesa no parlatório, com as pernas abertas, expondo suas partes íntimas ao detento através do vidro. A cena foi imediatamente interrompida pelos agentes.

O caso foi encaminhado às autoridades competentes e à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social (Sejuri) e a OAB de Blumenau emitiram notas confirmando a investigação e garantindo que todas as medidas administrativas e disciplinares cabíveis serão tomadas.

Foto: Divulgação / Sejuri

Fonte: Portal Menina

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.