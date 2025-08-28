Advogado concurseiro: quem é o preso do 8/1 que foi a enterro algemado

O advogado preso pelos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro que compareceu a um velório no Cemitério Central de Formosa (GO), na tarde de terça-feira (26/8), é Lucas Costa Brasileiro (foto em destaque), 30 anos. O caso repercutiu nas redes sociais nessa quarta-feira (27/8).

Lucas Costa Brasileiro, 30 anos

Lucas Costa Brasileiro foi preso por cometer atos antidemocráticos em 8 de janeiro de 2023

Advogado era morador de Sobradinho

Lucas foi ao velório da avó, nessa terça-feira (26/8)

Ele estava escoltado por dezenas de policiais

Lucas pôde chegar próximo do caixão da avó para se despedir

Lucas pôde ir ao enterro da avó Joanice Jorge da Costa após autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Ele foi escoltado por pelo menos 30 agentes da Polícia Penal do DF (PPDF).

O homem foi detido em 8 de janeiro de 2023 por participar dos atos antidemocráticos na Esplanada dos Ministérios. Ele foi solto dias depois, mas acabou sendo preso em junho de 2024 no âmbito da operação Lesa Pátria, da Polícia Federal (PF), por “fundado receio de fuga”, quando há a suspeita de que o acusado possa tentar fugir para evitar uma ação judicial.

O vídeo abaixo, gravado em 6 de junho de 2024, mostra Lucas Brasileiro sendo preso pela PF em Sobradinho. Ele se despede dos familiares e entra no banco de trás da viatura da corporação, que o levaria ao Complexo Penitenciário da Papuda em seguida.

Relembre:

O advogado foi condenado pela Justiça a 12 anos e 6 meses de reclusão pelos crimes de abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.

Ainda em junho de 2024, o pai de Lucas, Evandro Brasileiro, foi às redes sociais para alegar que o condenado foi espancado por policiais penais na Papuda. À época, a Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape-DF) declarou que ele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames e que foi instaurado procedimento administrativo para apurar a acusação. O Metrópoles procurou ouvir a pasta, nessa quarta-feira (27/8), para saber do andamento das investigações, mas não obteve resposta.

Algemado ao lado do caixão

O vídeo abaixo mostra o Lucas Brasileiro algemado e de roupas brancas chegando no velório da avó, nessa quarta-feira, sob escolta de policiais penais enquanto a família do rapaz se despede de Joanice Jorge da Costa, avó dele.

Armados com espingardas e pistolas, ao menos 30 policiais se revezam entre acompanhar o presidiário e cercar o local. O custodiado se aproxima do caixão da avó e fica ao menos até o fim da gravação abaixo.

Assista:

Em nota, a Seape-DF confirmou a escolta de Lucas Brasileiro até o cemitério formosense. “A operação transcorreu sem intercorrências, e o interno foi reconduzido à carceragem no mesmo dia”, pontuou. “Operações externas de escolta, especialmente em locais com grande circulação ou aglomeração de pessoas, são classificadas como de alto risco. Por isso, exigem planejamento rigoroso, efetivo policial adequado e recursos de segurança que assegurem a integridade da equipe, do custodiado e o êxito da missão”, encerrou a pasta.