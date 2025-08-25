25/08/2025
Universo POP
Vídeo: repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo
Após trair mulher por R$ 1 mil no show de Nattan, homem pede desculpa e entrega dinheiro à ex
Irmã de ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito, presta depoimento em investigação por publicidade enganosa
Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca
A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira
Proposta de Nattan em show termina em separação de casal

Advogado de Trump e líder do PT trocam farpas

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
advogado-de-trump-e-lider-do-pt-trocam-farpas

O advogado da Trump Media e da Rumble, Martin De Luca, e o líder do PT na Câmara, Lindbergh, trocaram acusações nas redes sociais.

De Luca publicou mensagem em sua conta no X (antigo Twitter) relembrando investigações da Lava Jato sobre uma suposta propina de R$ 4,5 milhões recebida pelo parlamentar e questionou o que teria acontecido com o caso.

Leia também

“Uau – eu nem sabia que Lindbergh Farias recebeu R$ 4,5 milhões em propinas. O que aconteceu com o caso dele?”, questionou De Luca.

Na sequência, criticou o petista por declarações sobre Jair Bolsonaro, sugerindo que acusações de conspiração internacional e de fuga do ex-presidente para a Embaixada dos EUA seriam exageradas.

Lindbergh, por sua vez, afirmou que Bolsonaro avaliou alternativas de asilo no exterior e acusou De Luca de “agir como lacaio” na tentativa de difundir desinformação no Brasil.

“Olha quem está aqui pessoal: o advogado do Trump. O mesmo que Bolsonaro já consultou em áudio, como um verdadeiro vassalo político, implorando conselhos para escapar da Justiça brasileira. Até um dos advogados de Trump, pago em dólares, foi acionado pelo Eduardo Bolsonaro e virou plantonista de final de semana para espalhar fake news e agir como lacaio”, rebateu o líder do PT.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.