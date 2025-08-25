Advogado de Trump e líder do PT trocam farpas

O advogado da Trump Media e da Rumble, Martin De Luca, e o líder do PT na Câmara, Lindbergh, trocaram acusações nas redes sociais.

De Luca publicou mensagem em sua conta no X (antigo Twitter) relembrando investigações da Lava Jato sobre uma suposta propina de R$ 4,5 milhões recebida pelo parlamentar e questionou o que teria acontecido com o caso.

“Uau – eu nem sabia que Lindbergh Farias recebeu R$ 4,5 milhões em propinas. O que aconteceu com o caso dele?”, questionou De Luca.

Na sequência, criticou o petista por declarações sobre Jair Bolsonaro, sugerindo que acusações de conspiração internacional e de fuga do ex-presidente para a Embaixada dos EUA seriam exageradas.

Lindbergh, por sua vez, afirmou que Bolsonaro avaliou alternativas de asilo no exterior e acusou De Luca de “agir como lacaio” na tentativa de difundir desinformação no Brasil.

“Olha quem está aqui pessoal: o advogado do Trump. O mesmo que Bolsonaro já consultou em áudio, como um verdadeiro vassalo político, implorando conselhos para escapar da Justiça brasileira. Até um dos advogados de Trump, pago em dólares, foi acionado pelo Eduardo Bolsonaro e virou plantonista de final de semana para espalhar fake news e agir como lacaio”, rebateu o líder do PT.