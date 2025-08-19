18/08/2025
Advogado deixa defesa de empresário suspeito de matar gari em BH

O advogado Leonardo Guimarães Salles decidiu, nesta segunda-feira (18/8), abandonar a defesa do empresário Renê da Silva Nogueira Junior, suspeito de matar um gari em Belo Horizonte na semana passada.

Em nota ao Metrópoles, o advogado informou que a decisão se deu após uma conversa com o empresário nesta segunda-feira (18/8). O teor da conversa não foi informado.

“Informo que na data de hoje, após conversa reservada com o sr. Renê da Silva Nogueira Júnior, decidi, por motivo de foro íntimo, renunciar à sua representação nos autos da investigação que apura a morte do Sr. Laudemir de Souza Fernandes”, diz nota do advogado.

Foto nas redes sociais

Renê da Silva Nogueira Junior, de 47 anos

Laudemir de Souza Fernandes, gari assassinado em Belo Horizonte (MG)

Renê ao lado da esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira

Renê da Silva Nogueira Junior, de 47 anos

Relembre o caso

  • O empresário René da Silva Nogueira Junior é suspeito de matar a tiros o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, durante o trabalho de coleta de lixo, em Belo Horizonte (MG), após uma discussão de trânsito.
  • O caso ocorreu em 11 de agosto.
  • O conflito começou quando René pediu que o caminhão de lixo fosse retirado da via para a passagem de seu carro elétrico. Testemunhas disseram que havia espaço para o veículo passar.
  • Após discutir com a motorista do caminhão, René desceu armado, ameaçou atirar no rosto dela e disparou contra Laudemir, atingindo-o na costela.
  • Laudemir foi socorrido, levado ao hospital, mas morreu devido a hemorragia interna causada pelo projétil, que ficou alojado no corpo.
  • Renê foi localizado e preso horas depois, em uma academia de luxo no bairro Estoril, em ação conjunta das polícias Civil e Militar.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a arma utilizada pelo empresário para matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, pertence à esposa dele, a delegada Ana Paula Lamego Balbino.

A corporação destacou, no entanto, que a arma está registrada como item particular — ou seja, não é uma arma funcional de uso policial.

Segundo o delegado Evandro Radaelli, imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Renê, ao chegar ao condomínio onde mora após sair do trabalho, retira a arma da mochila. Segundos depois, ele a guarda novamente.

