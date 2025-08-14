‘Advogado do Alexandre de Moraes’: quem é Mizael Silva, humorista paraibano que foi ao STF

“Sei o quanto foi difícil para mainha e papai , a família toda, ter que passar por tudo o que passaram nessa vida. Eu nem era nascido ainda, e ainda depois de nascer, meu avô e minha vó ainda decidir me criar, em meio a tudo. Hoje papai não está mais aqui, com certeza está em um lugar melhor, mas tudo é pelo senhor também, que sempre fez de tudo para dar o melhor para a sua família junto com mainha”, escreveu.