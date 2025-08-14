‘Advogado do Alexandre de Moraes’: quem é Mizael Silva, humorista paraibano que foi ao STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes se encontrou nesta quarta-feira (12) com o humorista paraibano Mizael Silva, conhecido pelo personagem “advogado de Alexandre de Moraes”.
O encontro ocorreu durante um evento no Supremo que reúne influenciadores digitais, em uma iniciativa do Judiciário para se aproximar de diferentes segmentos da sociedade.
Durante a conversa, Moraes fez uma brincadeira com o personagem, fazendo referência à sua situação nos Estados Unidos: “Você tá bem de advogado, estou precisando mesmo […] para me defender nos EUA“
Quem é Mizael Silva, o advogado do Xandão
Com 4 milhões de seguidores no Instagram, Mizael Silva cresceu na comunidade do Baleado, em João Pessoa, e ficou conhecido por vídeos em que sai às ruas para entrevistar pessoas sobre temas variados, de forma descontraída.
De terno e gravata, ele se apresenta como advogado do ministro do STF, Alexandre de Moraes — mesmo que seus vídeos passem longe de temas sérios, da política e do judiciário.
Segundo Mizael, o personagem de advogado de Alexandre de Moraes surgiu por acaso, de brincadeira, depois que o nome do ministro começou a repercutir na internet.
“Eu já fazia um advogado nos meus vídeos. Uma vez, acrescentei que era advogado do ministro e a reação foi enorme. Até hoje, tem gente que acredita que sou mesmo. Alguns me xingam, outros gostam”, diz o influenciador.
Humorista paraibano faz vídeos dizendo que é advogado do ministro do STF, Alexandre de Moares/Foto: Reprodução
A iniciativa de gravar vídeos veio entre 2017 e 2018. Primeiro, ele topou participar de um vídeo de um amigo que tinha um canal no YouTube, cuja ideia era um desafio em que o humorista chegava e fingia conhecer as pessoas na praia. Depois, continuou gravando e publicando de forma esporádica.
Entre os primeiros vídeos a fazer sucesso está um em que, diante do preço da gasolina, o humorista tentou entrar com uma moto dentro de um ônibus do transporte público.
O sucesso em todo o Brasil começou entre 2023 e 2024, período em que Mizael já usava o título de “advogado de Alexandre de Moraes” e gravava com o cinegrafista Valdez.
“Da melhor forma” e “Valdez, isso é ao vivo” são frases que foram popularizadas na internet por causa de Mizael.
Já foi cobrador de ônibus
Criado com os avós em uma casa simples, na comunidade do Baleado, no bairro de Cruz das Armas, logo que atingiu a maioridade foi trabalhar como cobrador de ônibus. O humorista teve outros empregos, inclusive um trabalho em um hipermercado da capital paraibana.
Com o sucesso nas redes ele vem colhendo outros frutos importantes, como a reforma na casa da avó na comunidade Baleado.
Em março de 2025, o humorista publicou fotos do “antes e depois” do imóvel e agradeceu a conquista, citando o falecido avô, carinhosamente chamado de “pai”.
“Sei o quanto foi difícil para mainha e papai , a família toda, ter que passar por tudo o que passaram nessa vida. Eu nem era nascido ainda, e ainda depois de nascer, meu avô e minha vó ainda decidir me criar, em meio a tudo. Hoje papai não está mais aqui, com certeza está em um lugar melhor, mas tudo é pelo senhor também, que sempre fez de tudo para dar o melhor para a sua família junto com mainha”, escreveu.