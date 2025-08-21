Advogado lança pré-candidatura ao Governo do Acre pelo Agir: “Deus me colocou nesse projeto”

Em meio às discussões sobre as eleições de 2026, alguns nomes começam a surgir na disputa pelo Governo do Estado. Um deles é o do Dr. Luisinho, que se apresenta como pré-candidato pelo Agir.

Ele é advogado, contador e teólogo, ligado ao ramo empresarial. Ao ContilNet, Dr. Luisinho disse que não tem aparecido nas últimas pesquisas por não vir da elite política.

“Muitos têm me perguntado: ‘Por que o seu nome não aparece nas pesquisas?’ A resposta é simples: porque eu não venho da elite política, não faço parte dos grupos de poderosos que sempre mandaram e desmandaram no nosso estado. Preferem me ignorar, como se eu não existisse, mesmo todos sabendo que sou pré-candidato a governador do Acre”, afirmou.

“Mas eu digo: sou um cidadão como cada um de vocês. Sou filho de seringueiro, acreano de raiz, que venceu na vida com muito trabalho e fé. Quando decidi entrar nessa caminhada, não pensei em mim, pensei no meu povo, pensei no nosso Acre”, continuou.

O advogado afirma que sua pré-candidatura é um plano de Deus.

“Quero deixar claro: não quero governar só por governar. Não é vaidade, não é status. É uma missão. Foi Deus quem nos colocou nesse projeto, quem nos inspirou e nos deu o plano de desenvolvimento econômico para o Acre. Não quero ser governador por poder, mas para transformar a vida dos acreanos para melhor, especialmente daqueles que mais precisam. Nosso plano é realista, possível e construído para gerar emprego, renda e esperança”, explicou.

“Em 2026, a última coisa que devemos pensar é em ‘nomes políticos’. O que realmente importa é pensar em desenvolvimento econômico, em como salvar o Acre e colocá-lo no mapa do progresso e da prosperidade. Temos tudo para ser um estado superdesenvolvido. Estamos numa posição geopolítica estratégica, mas precisamos de um governo sério, capaz, íntegro, com liderança, planejamento e compromisso com a nossa gente”, acrescentou.

Por fim, o pré-candidato pediu o apoio da população:

“Eu estou preparado para governar o Acre com eficiência, coragem e responsabilidade. Não para servir grupos, mas para servir o povo acreano. Eles podem até me ignorar nas pesquisas, mas não vão conseguir calar a voz do povo. A mudança já começou. Por isso, eu sempre digo: o Acre do futuro começa agora com seu apoio, com sua esperança e com sua decisão”.