21/08/2025
Universo POP
Filme “Os Caras Malvados 2” chega ao Cine Araújo; conforto e Inclusão em sessão adaptada
Descubra agora as novidades do SeaWorld que estão atraindo milhares de turistas
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente
“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo
Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo
“Tu é santa?”, rebate Bia Miranda após críticas da mãe de Deolane sobre acidente
Pacificador, Luiz Gonzaga e mais: veja as estreias imperdíveis da semana
Tatá Werneck se irrita após ter mensagem exposta por ator em rede social
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

Advogado lança pré-candidatura ao Governo do Acre pelo Agir: “Deus me colocou nesse projeto”

Ao ContilNet, Dr. Luisinho disse que não tem aparecido nas últimas pesquisas por não vir da elite política

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Em meio às discussões sobre as eleições de 2026, alguns nomes começam a surgir na disputa pelo Governo do Estado. Um deles é o do Dr. Luisinho, que se apresenta como pré-candidato pelo Agir.

Ele é advogado, contador e teólogo, ligado ao ramo empresarial. Ao ContilNet, Dr. Luisinho disse que não tem aparecido nas últimas pesquisas por não vir da elite política.

“Muitos têm me perguntado: ‘Por que o seu nome não aparece nas pesquisas?’ A resposta é simples: porque eu não venho da elite política, não faço parte dos grupos de poderosos que sempre mandaram e desmandaram no nosso estado. Preferem me ignorar, como se eu não existisse, mesmo todos sabendo que sou pré-candidato a governador do Acre”, afirmou.

Advogado lança pré-candidatura ao Governo do Acre pelo Agir/Foto: Reprodução

“Mas eu digo: sou um cidadão como cada um de vocês. Sou filho de seringueiro, acreano de raiz, que venceu na vida com muito trabalho e fé. Quando decidi entrar nessa caminhada, não pensei em mim, pensei no meu povo, pensei no nosso Acre”, continuou.

O advogado afirma que sua pré-candidatura é um plano de Deus.

“Quero deixar claro: não quero governar só por governar. Não é vaidade, não é status. É uma missão. Foi Deus quem nos colocou nesse projeto, quem nos inspirou e nos deu o plano de desenvolvimento econômico para o Acre. Não quero ser governador por poder, mas para transformar a vida dos acreanos para melhor, especialmente daqueles que mais precisam. Nosso plano é realista, possível e construído para gerar emprego, renda e esperança”, explicou.

“Em 2026, a última coisa que devemos pensar é em ‘nomes políticos’. O que realmente importa é pensar em desenvolvimento econômico, em como salvar o Acre e colocá-lo no mapa do progresso e da prosperidade. Temos tudo para ser um estado superdesenvolvido. Estamos numa posição geopolítica estratégica, mas precisamos de um governo sério, capaz, íntegro, com liderança, planejamento e compromisso com a nossa gente”, acrescentou.

Por fim, o pré-candidato pediu o apoio da população:

“Eu estou preparado para governar o Acre com eficiência, coragem e responsabilidade. Não para servir grupos, mas para servir o povo acreano. Eles podem até me ignorar nas pesquisas, mas não vão conseguir calar a voz do povo. A mudança já começou. Por isso, eu sempre digo: o Acre do futuro começa agora com seu apoio, com sua esperança e com sua decisão”.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.