Aeroporto de Porto Velho paralisa operações por suspeita de bomba

15/08/2025
O aeroporto de Porto Velho (RO) teve suas operações paralisadas por mais de três horas na noite desta quinta-feira (14) após uma suspeita de bomba. A emergência foi acionada depois que uma mochila foi abandonada no terminal de passageiros.

O esquadrão antibombas foi chamado por volta das 19h e realizou o procedimento padrão de contenção de objetos suspeitos, detonando a bagagem de forma controlada. A operação do aeroporto foi normalizada por volta das 23h15. Por segurança, todos os passageiros e funcionários foram retirados do local.

Funcionários e passageiros são evacuados após suspeita de bomba no aeroporto de Porto Velho — Foto: Beatriz Maciel/Rede Amazônica

Segundo testemunhas, o homem que deixou a mochila teria feito uma selfie antes de sair do terminal. A administração do aeroporto informou que, apesar do incidente, nenhum voo precisou ser alterado. O conteúdo da mochila será agora periciado para determinar se havia, de fato, algum artefato explosivo.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

