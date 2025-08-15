Aeroporto de Porto Velho paralisa operações por suspeita de bomba

O aeroporto de Porto Velho (RO) teve suas operações paralisadas por mais de três horas na noite desta quinta-feira (14) após uma suspeita de bomba. A emergência foi acionada depois que uma mochila foi abandonada no terminal de passageiros.

O esquadrão antibombas foi chamado por volta das 19h e realizou o procedimento padrão de contenção de objetos suspeitos, detonando a bagagem de forma controlada. A operação do aeroporto foi normalizada por volta das 23h15. Por segurança, todos os passageiros e funcionários foram retirados do local.

Segundo testemunhas, o homem que deixou a mochila teria feito uma selfie antes de sair do terminal. A administração do aeroporto informou que, apesar do incidente, nenhum voo precisou ser alterado. O conteúdo da mochila será agora periciado para determinar se havia, de fato, algum artefato explosivo.

