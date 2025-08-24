Aeroporto na Nova Zelândia viraliza com placa que limita abraços de despedida a 3 minutos

O aeroporto de Dunedin, na Ilha Sul da Nova Zelândia, tem dado o que falar com um aviso peculiar. Uma placa instalada na área de embarque e desembarque informa que os abraços de despedida são cronometrados e não devem ultrapassar três minutos.

O alerta foi colocado no ano passado e voltou a viralizar recentemente. Além do limite estipulado, a placa ainda sugere que os visitantes usem o estacionamento “para despedidas mais afetuosas”. No entanto, o serviço para carros passa a ser cobrado após os primeiros 15 minutos.

O aviso gerou diversos comentários, com alguns achando a placa engraçada, outros questionando se havia mesmo necessidade de um limite. Segundo a administração do aeroporto, a intenção não é medir o tempo dos abraços, mas sim de incentivar os viajantes e seus familiares a não ocuparem a área, que costuma ficar lotada.

À época da instalação da placa, o CEO do aeroporto, Daniel De Bono, explicou a decisão. “É a nossa forma de ser um pouquinho peculiar e de lembrar as pessoas que a área de desembarque serve para despedidas rápidas“, disse à rádio RNZ.

De Bono ainda citou um estudo que sugere que um abraço de 20 segundos é suficiente para obter uma explosão do “hormônio do amor”, e que a rápida movimentação permite que mais pessoas recebam o gesto afetivo.

“E não se preocupem, um abraço de apenas 20 segundos é o suficiente para liberar ocitocina e serotonina, os hormônios da felicidade que aumentam o bem-estar. Dessa forma, três minutos é tempo suficiente para dizer adeus e receber sua dose de felicidades“, declarou.

Essa também não foi a primeira vez que um aeroporto adota a sinalização. Em Aalborg, na Dinamarca, existe uma placa há uma década com a frase “kiss and goodbye”, ou seja, “beijo e tchau”. A sinalização ainda recomenda que as pessoas não se beijem por mais de três minutos. A medida, assim como na Nova Zelândia, não é punitiva, e visa apenas em não lotar a área de embarque e desembarque dos aeroportos.