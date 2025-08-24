24/08/2025
Universo POP
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar

Aeroporto na Nova Zelândia viraliza com placa que limita abraços de despedida a 3 minutos

Placa instalada na área de embarque e desembarque informa que os abraços de despedida são cronometrados

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O aeroporto de Dunedin, na Ilha Sul da Nova Zelândia, tem dado o que falar com um aviso peculiar. Uma placa instalada na área de embarque e desembarque informa que os abraços de despedida são cronometrados e não devem ultrapassar três minutos.

Aeroporto na Nova Zelândia viraliza com placa que limita abraços de despedida a 3 minutos. Foto: Reprodução

O alerta foi colocado no ano passado e voltou a viralizar recentemente. Além do limite estipulado, a placa ainda sugere que os visitantes usem o estacionamento “para despedidas mais afetuosas”. No entanto, o serviço para carros passa a ser cobrado após os primeiros 15 minutos.

O aviso gerou diversos comentários, com alguns achando a placa engraçada, outros questionando se havia mesmo necessidade de um limite. Segundo a administração do aeroporto, a intenção não é medir o tempo dos abraços, mas sim de incentivar os viajantes e seus familiares a não ocuparem a área, que costuma ficar lotada.

À época da instalação da placa, o CEO do aeroporto, Daniel De Bono, explicou a decisão. “É a nossa forma de ser um pouquinho peculiar e de lembrar as pessoas que a área de desembarque serve para despedidas rápidas“, disse à rádio RNZ.

De Bono ainda citou um estudo que sugere que um abraço de 20 segundos é suficiente para obter uma explosão do “hormônio do amor”, e que a rápida movimentação permite que mais pessoas recebam o gesto afetivo.

E não se preocupem, um abraço de apenas 20 segundos é o suficiente para liberar ocitocina e serotonina, os hormônios da felicidade que aumentam o bem-estar. Dessa forma, três minutos é tempo suficiente para dizer adeus e receber sua dose de felicidades“, declarou.

Essa também não foi a primeira vez que um aeroporto adota a sinalização. Em Aalborg, na Dinamarca, existe uma placa há uma década com a frase “kiss and goodbye”, ou seja, “beijo e tchau”. A sinalização ainda recomenda que as pessoas não se beijem por mais de três minutos. A medida, assim como na Nova Zelândia, não é punitiva, e visa apenas em não lotar a área de embarque e desembarque dos aeroportos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.