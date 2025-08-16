Afa Jardim fica lotado para celebrar aniversário e trajetória de Sérgio Souto, lenda da música acreana

A noite de celebração foi um verdadeiro sucesso. O Afa Jardim ficou lotado de amigos, fãs e admiradores do talentoso cantor e compositor Sérgio Souto, que celebrou seus 75 anos de vida e 45 anos de carreira em grande estilo.

A apresentação, que aconteceu na noite de sexta-feira (15), foi uma ode à música e à amizade, com o palco se transformando em um palco de encontros e reencontros.

Sérgio Souto dividiu o palco com uma nova geração de artistas, que fizeram participações especiais em uma demonstração do legado musical do artista. Estiveram presentes Lina Grasiela, Camile Castro, Lidianne Cabral, Anderson Liguth, Rogério Rock e o grupo Moças do Samba. Além deles, a banda de apoio, composta por James Fernandes, Nilton Castro, Raildo, João Gabriel, Abimael Rufino, Paulinho Nobre e Dentinho, garantiu a qualidade sonora das músicas que marcaram gerações.

Conhecido por sua obra que já foi interpretada por nomes como Elba Ramalho, Fagner e Nelson Gonçalves, Sérgio Souto apresentou suas canções mais icônicas, que mesclam a rica cultura do Acre com a música popular brasileira.

A festa, que celebrou não apenas sua trajetória, mas também a arte e a cultura, foi um momento de união entre diferentes gerações de músicos e amantes da boa música. A noite foi encerrada com o público aplaudindo de pé, em reconhecimento ao vasto e importante legado de Sérgio Souto.