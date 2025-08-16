16/08/2025
Universo POP
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump

Afa Jardim fica lotado para celebrar aniversário e trajetória de Sérgio Souto, lenda da música acreana

Cantor e compositor faz show histórico com participações de nova geração de artistas e comemora 75 anos de vida e 45 anos de carreira.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A noite de celebração foi um verdadeiro sucesso. O Afa Jardim ficou lotado de amigos, fãs e admiradores do talentoso cantor e compositor Sérgio Souto, que celebrou seus 75 anos de vida e 45 anos de carreira em grande estilo.

A apresentação, que aconteceu na noite de sexta-feira (15), foi uma ode à música e à amizade, com o palco se transformando em um palco de encontros e reencontros.

Cantor e compositor faz show histórico com participações de nova geração de artistas e comemora 75 anos de vida e 45 anos de carreira/Foto: Reprodução

Sérgio Souto dividiu o palco com uma nova geração de artistas, que fizeram participações especiais em uma demonstração do legado musical do artista. Estiveram presentes Lina Grasiela, Camile Castro, Lidianne Cabral, Anderson Liguth, Rogério Rock e o grupo Moças do Samba. Além deles, a banda de apoio, composta por James Fernandes, Nilton Castro, Raildo, João Gabriel, Abimael Rufino, Paulinho Nobre e Dentinho, garantiu a qualidade sonora das músicas que marcaram gerações.

Conhecido por sua obra que já foi interpretada por nomes como Elba Ramalho, Fagner e Nelson Gonçalves, Sérgio Souto apresentou suas canções mais icônicas, que mesclam a rica cultura do Acre com a música popular brasileira.

A festa, que celebrou não apenas sua trajetória, mas também a arte e a cultura, foi um momento de união entre diferentes gerações de músicos e amantes da boa música. A noite foi encerrada com o público aplaudindo de pé, em reconhecimento ao vasto e importante legado de Sérgio Souto.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.