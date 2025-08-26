Agência do INSS em GO é alvo de operação da PF por fraude milionária

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (26/8), a Operação Forja, com o objetivo de desarticular um esquema de fraudes na concessão de aposentadorias. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, sendo um deles na Agência da Previdência Social de Niquelândia (GO), além do sequestro de bens e valores que ultrapassam R$ 1,2 milhão.

A ação contou com apoio da Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP), que integra a Força-Tarefa Previdenciária no Estado de Goiás.

Segundo as investigações, as fraudes vinham ocorrendo desde 2023, quando foram detectadas inconsistências em processos de reabertura de benefícios que haviam sido indeferidos. Após serem reavaliados de forma irregular, os benefícios eram concedidos indevidamente, com direito inclusive a pagamentos retroativos.

O prejuízo já identificado ultrapassa R$ 1,5 milhão, mas a operação evitou um dano ainda maior: mais de R$ 10 milhões em pagamentos fraudulentos foram bloqueados.

O INSS informou que já havia adotado medidas internas para afastar e investigar o servidor envolvido, evitando novas irregularidades.

A PF seguirá com as investigações para identificar outros possíveis participantes e eventuais ramificações do esquema.