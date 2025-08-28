Agosto fecha com chave de ouro: confira 19 concursos públicos abertos no mês

O mês de agosto de 2025 trouxe um pacote robusto de oportunidades para os concurseiros de todo o Brasil. Foram 19 editais publicados, contemplando cargos de níveis médio, técnico e superior em diferentes áreas de atuação.
Além da variedade de carreiras, o grande destaque fica por conta da remuneração: os salários iniciais chegam a R$ 15.287,06, atraindo candidatos que sonham com estabilidade e uma carreira sólida no serviço público.
- Concurso público – Editais publicados em agosto
- Concurso público: Fiscal
- Concurso público: Policial
- Concurso público: Tribunal
- Concurso público: Administrativo
- BRDE – concurso público
- SEDF temporários
- CORE RS – concurso público
- Universidade Federal de Goiás
- Grupo Hospitalar Conceição
- CREMEPE – concurso público
- Goiás Fomento – concurso público
- IFMA – concurso público
- Universidade Federal de Lavras/MG
- Universidade Federal do Rio Grande
- IFPE – concurso público
- UTFPR – concurso público
A seleção de certames elaborada pelo Direção Concursos reúne as principais informações de cada edital para que os candidatos possam comparar e escolher o certame que melhor se encaixa em seus objetivos.
Por que agosto foi um mês de destaque?
Diversidade de áreas: há vagas para carreiras jurídicas, administrativas, fiscais, policiais e educacionais.
Salários atrativos: remunerações iniciais que podem ultrapassar os R$ 15 mil.
Amplo alcance nacional: editais lançados em várias regiões do país.
📌 Fonte: Direção Concursos
✍️ Redação ContilNet Notícias