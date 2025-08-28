28/08/2025
Agosto fecha com chave de ouro: confira 19 concursos públicos abertos no mês

Editais oferecem vagas em várias áreas com salários de até R$ 15,2 mil

O mês de agosto de 2025 trouxe um pacote robusto de oportunidades para os concurseiros de todo o Brasil. Foram 19 editais publicados, contemplando cargos de níveis médio, técnico e superior em diferentes áreas de atuação.

Além da variedade de carreiras, o grande destaque fica por conta da remuneração: os salários iniciais chegam a R$ 15.287,06, atraindo candidatos que sonham com estabilidade e uma carreira sólida no serviço público.

Navegue pelo índice

A seleção de certames elaborada pelo Direção Concursos reúne as principais informações de cada edital para que os candidatos possam comparar e escolher o certame que melhor se encaixa em seus objetivos.

Por que agosto foi um mês de destaque?

  • Diversidade de áreas: há vagas para carreiras jurídicas, administrativas, fiscais, policiais e educacionais.

  • Salários atrativos: remunerações iniciais que podem ultrapassar os R$ 15 mil.

  • Amplo alcance nacional: editais lançados em várias regiões do país.

📌 Fonte: Direção Concursos
✍️ Redação ContilNet Notícias

