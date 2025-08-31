“Ainda me vejo com 160 kg”, diz Leandro Hassum após bariátrica

O ator e humorista Leandro Hassum abriu o coração em entrevista ao quadro Pode Perguntar, do Fantástico, neste domingo (31/8) e revelou que ainda não entende completamente seu corpo, mesmo após perder cerca de 60 kg. O famoso passou por uma cirurgia bariátrica há 11 anos e disse que chegou a perder oportunidades de emprego ao deixar de lado a obesidade.

Na atração da TV Globo, o artista falou sobre os impactos na carreira após emagrecer. “Num primeiro momento, houve uma repulsa muito grande”, disse Leandro Hassum. “Eu achei que, quando eu emagrecesse, ia parar o bullying. O bullying cibernético começou depois”, completou.

Leandro Hassum está cada dia mais perto de vencer sua luta contra a obesidade

O ator e humorista Leandro Hassum

Filme Silvio Santos Vem Aí, com Leandro Hassum

Leandro Hassum revela que será avô: "Maior presente da minha vida"

Ele é ator e humorista

Leandro Hassum

Leleco (Leandro Hassum) é do tipo divertido, de bom coração mas que está sempre metido em encrencas. Absolutamente atrapalhado, não consegue se manter em nenhum emprego e cai de paraquedas na casa de convivência. Tem uma paixão por Azeitona, seu carro velho com mais de 20 anos de uso. O personagem chega à casa da Família Paraíso para mudar a vida dos moradores que ali habitam

Ofensas e agressões

Ele afirmou ter recebido diversas ofensas e agressões após o procedimento. “Eu recebi agressões até de perguntarem: ‘tá com HIV? Pra ficar com essa cara de HIV eu não vou operar nunca. Emagreceu perdeu a graça. Envelheceu, tá acabado. Destruiu uma carreira’”, afirmou.

“Produtores que tinham me chamado pra filmes me tiraram porque disseram: ‘Emagreceu? Esquece!’”, completou Leandro Hassum.

Ao encerrar a fala, o ator e humorista disse que até hoje, mais de 10 anos após a cirurgia, ainda luta para entender o próprio corpo. “Procurei uma psicóloga, que me trata até hoje, pra que eu pudesse entender meu novo corpo. Eu olho pro espelho, ainda me vejo com 160 kg, mesmo 11 anos depois de operado”, apontou o artista.