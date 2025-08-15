Ainda na UTI, jornalista Otávio Damasceno reage a estímulos e deixa estado grave

O jornalista Otávio Nascimento Damasceno, 21 anos, vítima de um acidente grave na BR-364, em Bujari, apresentou sinais de melhora no estado de saúde, segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (15) pela TV5.

Otávio colidiu a motocicleta que conduzia contra a traseira de um ônibus escolar na tarde de segunda-feira (11), a cerca de 22 km de Rio Branco. No impacto, ele sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, trauma fechado no tórax e fraturas no punho e dedos da mão esquerda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou intubação e encaminhou o jornalista ao pronto-socorro da capital, onde permaneceu internado em estado grave.

De acordo com Simone Oliveira, porta-voz da TV5, exames recentes apontam evolução positiva. A tomografia cerebral mostrou redução da mancha que preocupava a equipe médica, e Otávio não está mais em estado grave. A sedação foi totalmente retirada, permitindo que o paciente interaja com familiares, embora permaneça intubado para auxiliar na respiração, devido aos traumas no tórax e no peitoral.

“Acordando e reagindo, ele apertou a mão do pai três vezes quando foi estimulado. Todos os exames de sangue estão normais e não há sinais de infecção”, informou Simone Oliveira. Segundo o boletim, a intubação será mantida temporariamente, enquanto Otávio passa por testes de resposta neurológica e respiratória, etapa necessária antes da retirada completa do tubo.

A Polícia Civil isolou o local do acidente e continua investigando as causas e circunstâncias da colisão, que envolveu uma Yamaha Factor vermelha e um ônibus escolar que atravessava a rodovia a partir de um ramal próximo a um posto de combustíveis.