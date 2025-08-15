15/08/2025
Universo POP
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer

Ainda na UTI, jornalista Otávio Damasceno reage a estímulos e deixa estado grave

As informações são da porta voz da TV 5

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O jornalista Otávio Nascimento Damasceno, 21 anos, vítima de um acidente grave na BR-364, em Bujari, apresentou sinais de melhora no estado de saúde, segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (15) pela TV5.

O jornalista segue tendo evolução positiva no quadro/Foto: Reprodução

Otávio colidiu a motocicleta que conduzia contra a traseira de um ônibus escolar na tarde de segunda-feira (11), a cerca de 22 km de Rio Branco. No impacto, ele sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, trauma fechado no tórax e fraturas no punho e dedos da mão esquerda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou intubação e encaminhou o jornalista ao pronto-socorro da capital, onde permaneceu internado em estado grave.

De acordo com Simone Oliveira, porta-voz da TV5, exames recentes apontam evolução positiva. A tomografia cerebral mostrou redução da mancha que preocupava a equipe médica, e Otávio não está mais em estado grave. A sedação foi totalmente retirada, permitindo que o paciente interaja com familiares, embora permaneça intubado para auxiliar na respiração, devido aos traumas no tórax e no peitoral.

“Acordando e reagindo, ele apertou a mão do pai três vezes quando foi estimulado. Todos os exames de sangue estão normais e não há sinais de infecção”, informou Simone Oliveira. Segundo o boletim, a intubação será mantida temporariamente, enquanto Otávio passa por testes de resposta neurológica e respiratória, etapa necessária antes da retirada completa do tubo.

A Polícia Civil isolou o local do acidente e continua investigando as causas e circunstâncias da colisão, que envolveu uma Yamaha Factor vermelha e um ônibus escolar que atravessava a rodovia a partir de um ramal próximo a um posto de combustíveis.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.