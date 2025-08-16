Alan nega racha com Jarude e diz que deputado é da sua ‘mais alta confiança e carinho’

Na última semana, um encontro entre o deputado estadual Emerson Jarude e o senador Marcio Bittar acendeu um boato de que os dois estariam se aproximando para uma possível aliança em 2026.

A aproximação dos dois colocaria em cheque uma relação antiga firmada entre Jarude e um outro senador do Acre: Alan Rick.

ENTENDA: Pimenta: ‘cafezinho’ entre Jarude e Bittar acende alerta no grupo de Alan Rick; entenda

Jarude vinha sendo citado nos bastidores como uma opção para compor a chapa de Alan como vice-governador — nome jovem, com forte presença digital, trajetória independente e perfil crítico ao Palácio Rio Branco.

Com Bittar, aliado de Bocalom e cada vez mais próximo da vice-governadora Mailza Assis (PP), que deve disputar o governo, a aproximação com Jarude acendeu um alerta entre os aliados de Alan Rick: há risco de perder um possível vice para o campo adversário.

Contudo, em entrevista ao ContilNet nesta semana, Alan Rick ao ser questionado sobre as alianças firmadas para 2026 negou os boatos do suposto racha com Jarude e teceu elogios ao amigo parlamentar.

“Meu amigo, meu confrade, que eu tenho certeza que os boatos que tentaram colocar de que o NOVO não estaria conosco, pra mim isso tudo é boato, porque o Jarude sempre foi muito correto comigo. E eu tenho nele uma pessoa da minha alta confiança, da mais alta relevância e do meu carinho”, disse.

Alan confirmou que há tratativas com a executiva nacional do PSD, partido presidido pelo senador Sérgio Petecão no Acre, para uma possível filiação. Além do NOVO, Alan também deve ter quase como sacramentado, o Republicanos do deputado federal Roberto Duarte no seu palanque.