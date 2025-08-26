Alcaraz culpa irmão por visual careca: “Não se entendeu com a máquina”

O visual de Carlos Alcaraz chamou a atenção na vitória sobre Reilly Opelka na estreia do US Open 2025, nessa segunda-feira (25/8). O espanhol apareceu com a cabeça raspada e culpou o irmão pelo novo corte.
“Simplesmente sentia que meu cabelo já estava muito grande. Então, estava com muita vontade de cortá-lo antes de começar o torneio. De repente, estava só com meu irmão, mas ele não se entendeu com a máquina. A única maneira de consertar era cortar tudo. E foi o que ele fez, esse é o meu corte novo”, disse o tenista.
Na sequência, ele comentou que não gosta do cabelo. “Estou rindo muito com a reação das pessoas, essa é a verdade. Quando me vi na tela, entrando no estádio, foi estranho me ver tão branco e sem cabelo, mas espero que tenha me ajudado a ser um pouco mais rápido”, completou.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Julian Finney/Getty Images2 de 3
Julian Finney/Getty Images3 de 3
Peter van den Berg/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images
Com a vitória, Alcaraz mantém a invencibilidade em estreias de Grand Slam. São 19 vitórias em 19 primeiras rodadas disputadas na carreira. Ele terá pela frente o italiano Mattia Bellucci, 65º do ranking, que avançou após a desistência do chinês Juncheng Shang. A data do confronto ainda será definida.