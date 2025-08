Alceu Valença foi até uma rede social expor uma situação que o deixou indignado: o extravio da mala que continha seu figurino de apresentação. No último sábado (2/8), ele chegou a São José do Rio Preto para um show e o realizou sem a roupa adequada. A equipe do cantor detalhou o que aconteceu.

“Chegamos a São José do Rio Preto para o show de hoje, mas a Latam resolveu brincar de esconde‑esconde com a mala do Alceu. Figurino completo: chapéu, jaqueta, calça, sapato… tudo dentro da mala. Sem falar nas nossas roupas pessoais. Quatro horas de espera e até agora, nada, nenhuma notícia”, constava na publicaç

Alceu Valença tem mala com figurino extraviada: "Não se compra em prateleira de loja"

Alceu Valença se apresentado após ter mala com figurino extraviada Reprodução Instagram @alceuvalenca

Alceu Valença Reprodução Instagram @alceuvalenca

Alceu Valença Reprodução Instagram @alceuvalenca

ão do Instagram.

A situação continuou a ser exposta: “Detalhe: figurino de artista não se compra em prateleira de loja. Vamos ver se aqui no Instagram a Latam Brasil aparece mais rápido do que na esteira de bagagens”. Após a repercussão, a própria companhia aérea respondeu nos comentários: “Olá Alceu, boa noite. Já estamos cientes do seu caso e solicitando ajuda com o extravio da sua bagagem para a equipe responsável. Consegue enviar por mensagem privada os dados da sua viagem (código reserva, CPF e e-mail). Estamos aqui para auxiliar no que for possível.”

Para a CNN, a Latam afirmou que devolveria a bagagem neste domingo (3/8). Horas depois, o artista compartilhou registros da apresentação sem a roupa destinada para tal. A próxima apresentação será na próxima sexta-feira (8/8), em Paracambi, Rio de Janeiro.

A reportagem do portal LeoDias entrou em contato com a companhia e a assessoria de imprensa do cantor para confirmar a informação, mas não teve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para futuras manifestações

Alceu não foi o único

Nos últimos dias, outros dois cantores tiveram uma situação semelhante à de Alceu Valença. Zé Neto, dupla de Cristiano, teve as duas malas extraviadas ao chegar nos Estados Unidos para realizar dois shows da turnê “Intenso”. Ele conseguiu recuperá-las poucas horas depois, e não revelou qual era a companhia aérea.

Já a dupla Brenno & Matheus, da música sucesso “Descer pra BC”, compartilhou que os equipamentos para se apresentarem foram quebrados durante um voo também da Latam, no início de julho deste ano de 2025. Segundo os cantores, já possuem outros processos contra a empresa. Também explicaram que, entre mesa de som e bodypack, tinham equipamentos que custavam R$ 2 mil cada.