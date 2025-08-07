Alcolumbre descarta impeachment de Alexandre de Moraes: “nem com 81 assinaturas”

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que não pautará o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O parlamentar disse a líderes que não irá considerar o pedido “nem se todos os 81 senadores assinarem o requerimento”, descartando a pressão da oposição.

A declaração foi feita em uma reunião com líderes na quarta-feira (6/8), enquanto a oposição buscava as assinaturas. Na ocasião, Alcolumbre deixou claro que a prerrogativa de pautar o pedido era exclusivamente dele e afirmou que a decisão não era uma questão numérica, mas sim uma avaliação jurídica.

“Pacote da paz”

Nesta quinta-feira (7/8), aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciaram ter conseguido 41 assinaturas no requerimento para afastar o ministro. A oposição do Congresso pressiona por um “pacote da paz”, que inclui, além do impeachment de Moraes, a PEC do Fim do Foro Privilegiado e a anistia “geral e irrestrita”.

Por dois dias, aliados de Bolsonaro ocuparam as mesas da Câmara e do Senado para pressionar pela tramitação dos projetos. Após a declaração de Alcolumbre, a oposição desocupou o plenário.

