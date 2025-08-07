8 de agosto de 2025
Universo POP
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento

Alcolumbre descarta impeachment de Alexandre de Moraes: “nem com 81 assinaturas”

O presidente do Senado descartou colocar em pauta o pedido de afastamento do ministro do STF, Alexandre de Moraes, mesmo com a oposição alegando ter 41 assinaturas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que não pautará o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O parlamentar disse a líderes que não irá considerar o pedido “nem se todos os 81 senadores assinarem o requerimento”, descartando a pressão da oposição.

A declaração foi feita em uma reunião com líderes na quarta-feira (6/8), enquanto a oposição buscava as assinaturas. Na ocasião, Alcolumbre deixou claro que a prerrogativa de pautar o pedido era exclusivamente dele e afirmou que a decisão não era uma questão numérica, mas sim uma avaliação jurídica.

“Pacote da paz”

Nesta quinta-feira (7/8), aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciaram ter conseguido 41 assinaturas no requerimento para afastar o ministro. A oposição do Congresso pressiona por um “pacote da paz”, que inclui, além do impeachment de Moraes, a PEC do Fim do Foro Privilegiado e a anistia “geral e irrestrita”.

Por dois dias, aliados de Bolsonaro ocuparam as mesas da Câmara e do Senado para pressionar pela tramitação dos projetos. Após a declaração de Alcolumbre, a oposição desocupou o plenário.

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.