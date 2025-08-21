21/08/2025
Aleac realiza sessão solene em homenagem ao Dia do Maçom por iniciativa de Pedro Longo

Na manhã desta quinta-feira (21), a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou uma sessão solene em homenagem ao Dia do Maçom. A solenidade, proposta pelo deputado Pedro Longo (PDT), reuniu parlamentares, autoridades, representantes da maçonaria e convidados no plenário do Parlamento acreano.

Ao justificar a homenagem, Longo destacou a relevância da união das diferentes vertentes maçônicas no Brasil, ressaltando que o país se tornou uma referência internacional pela convivência harmoniosa entre o Grande Oriente do Brasil, as Grandes Lojas e a Comab.

“O Brasil é admirado em outras nações onde há rivalidades entre potências maçônicas. Ao longo do tempo, a maçonaria tem feito esse trabalho, de forma que poder propiciar o reconhecimento institucional, para mim, é motivo de orgulho. A maçonaria tem papel essencial nesse processo, ao estimular a harmonia, o respeito às diferenças e a busca por um futuro mais justo para as próximas gerações”, declarou o parlamentar.

O deputado também lembrou a forte ligação da maçonaria com a história acreana, citando sua atuação em momentos decisivos, como o movimento que garantiu a incorporação do território ao Brasil, a emancipação como Estado e a participação ativa em governos e parlamentos.

Durante a sessão, foi ressaltado o papel da maçonaria no fortalecimento da cidadania e na promoção de ações sociais, culturais e filantrópicas, sempre pautadas pelos princípios da fraternidade, liberdade, igualdade e solidariedade.

O Grão-Mestre Júnior Damasceno também discursou na solenidade e reforçou que a essência da instituição está no compromisso social de seus integrantes.

“A maçonaria é responsável por formar cidadãos mais conscientes, pais e irmãos melhores, sempre pautados pela união e solidariedade”, disse. Ele ainda prestou homenagem aos maçons mais antigos, que abriram caminho para as novas gerações, e destacou a importância das mulheres, jovens e organizações paramaçônicas no fortalecimento da ordem.

Damasceno concluiu ressaltando a necessidade de maior protagonismo da maçonaria no cenário nacional:

“É hora da maçonaria assumir um papel mais efetivo diante dos desafios do país, não apenas dentro dos templos, mas também em defesa da responsabilidade social, do Estado e da nação.”

