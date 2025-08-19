Alerta barraco! Bruna Biancardi afronta Virgínia após ligação de madrugada para Neymar: ‘Ligando para homem casado?’

No dia em que as redes sociais estão movimentadas pela nova polêmica de Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly, o colunista Leo Dias traz mais uma bomba sobre o clã Neymar. O jornalista afirma que a esposa do jogador mandou uma mensagem bastante desaforada para Virgínia Fonseca por conta de uma ligação no meio da madrugada.

O caso aconteceu antes do anúncio da separação de Virgínia e Zé Felipe, em maio deste ano. Segundo Leo contou no programa “Melhor da Tarde”, Virgínia estava incumbida da missão de conseguir patrocinadores para o leilão do instituto de Neymar.

O colunista relata que Virgínia estava ansiosa para contar novidades para Neymar e telefonou para o jogador às 2h da manhã. Instantes depois de ele não atender à ligação, Virgínia recebeu uma mensagem desaforada de Biancardi através do celular do atleta: “‘Por que uma mulher casada está ligando para um homem casado às 2h da manhã?’”.

Virgínia aceitou a bronca e se desculpou. “Desculpe, você está certa, eu errei”, teria dito a influencer, segundo o jornalista. Por conta da confusão, ela preferiu não comparecer ao leilão, que aconteceu em junho deste ano.

VIRGÍNIA FONSECA JÁ NEGOU FICADA COM NEYMAR

Em maio de 2020, Neymar mandou um jatinho buscar Virgínia e a blogueira Ana Mosconi para um fim de semana em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. A informação foi reportada, na época, pela página Gossip do Dia.

Apesar do encontro “proibido” na quarentena, ocorrido pouquíssimo antes de ela conhecer Zé, Virgínia garante que nunca ficou com Neymar. “Nunca chegou nem perto disso acontecer”, ela reforça.

“Eu admiro muito o Neymar e tudo que ele conquistou! Respeito a trajetória dele e estou muito feliz por estarmos trabalhando juntos agora”, disse Virgínia quando Neymar lançou um perfume pela WePink. “Não peço aplausos de ninguém, apenas respeito!”, completou.