Alerta da Nintendo: seu Switch 2 pode não aguentar o calor do verão brasileiro

A Nintendo emitiu um alerta para que os jogadores tenham cautela ao usar o Nintendo Switch 2 em locais com altas temperaturas. A empresa pediu para que se evite jogar ao ar livre em dias muito quentes, pois o console pode apresentar falhas se usado em ambientes com temperatura superior a 35 °C.

A recomendação pode impactar os jogadores no Brasil, já que os termômetros costumam ultrapassar essa marca em diversas regiões do país durante o verão. Em novembro de 2024, por exemplo, o Rio de Janeiro registrou a marca de 43 °C.

O TechTudo entrou em contato com a Nintendo para saber mais sobre os riscos para os consumidores brasileiros, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.

Como o calor pode afetar o console

O superaquecimento pode comprometer o desempenho do Nintendo Switch 2, causando quedas de FPS, travamentos e desconforto ao manusear o dispositivo, além de ruídos provocados pela aceleração do sistema de resfriamento.

Em uma conta oficial no X, a Nintendo alertou: “Usar o Nintendo Switch ou o Nintendo Switch 2 em um ambiente quente pode fazer com que o console esquente. Isso pode causar mau funcionamento, então use-o em um local entre 5 °C e 35 °C”.

Como evitar o problema

Para evitar o superaquecimento, a empresa sugere algumas medidas:

Mantenha o console em áreas com ar-condicionado ou bem ventiladas.

Garanta que as entradas e saídas de ar do aparelho não fiquem cobertas.

Evite que o calor se acumule, para que ele possa ser dissipado adequadamente pela ventoinha.

Lançado em 5 de junho, o Nintendo Switch 2 já vendeu mais de seis milhões de unidades globalmente. No Brasil, o console está disponível em lojas online com preços a partir de R$ 4.435.

Fonte: Tech Tudo

Redigido por Contilnet.