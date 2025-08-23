Alerta! Friagem deve deixar sensação térmica abaixo de 10ºC e umidade do ar em até 12% no Acre

O Acre se prepara para enfrentar a nona frente fria do ano, que promete derrubar as temperaturas e trazer madrugadas geladas. De acordo com o pesquisador meteorológico Davi Friale, a chegada da massa de ar polar começa neste domingo (24), mas os efeitos mais intensos serão sentidos nos primeiros horários da manhã dos dias seguintes.

Em municípios como Rio Branco, Brasileia e Assis Brasil, os termômetros devem marcar entre 12ºC e 15ºC ao nascer do sol. No entanto, o frio será sentido de forma ainda mais rigorosa por causa dos ventos fortes. “A sensação térmica, para quem estiver exposto a tais ventos, deve ficar inferior a 10ºC”, alertou Friale em seu site O Tempo Aqui.

No centro e oeste do estado, cidades como Cruzeiro do Sul e Tarauacá terão mínimas um pouco mais elevadas, entre 16ºC e 19ºC. Já no município amazonense de Boca do Acre, os registros noturnos devem variar de 15ºC a 18ºC.

A previsão indica que a segunda-feira (25) será marcada por frio durante todo o dia. Segundo Friale, “as maiores temperaturas, que ocorrem nas primeiras horas da tarde, deverão ficar abaixo de 25ºC no vale do rio Acre e abaixo de 27ºC no vale do rio Juruá”.

O pesquisador ainda chama a atenção para a baixa umidade relativa do ar, que pode atingir níveis críticos a partir de segunda-feira. Percentuais entre 12% e 20% devem ser registrados à tarde, colocando a população em estado de alerta. “Não será surpresa, embora com pouca probabilidade, se, em alguns pontos, o percentual fique abaixo de 12%, caracterizando estado de emergência para a população”, explicou.

As noites frias devem persistir pelo menos até quinta-feira (28), especialmente em Rio Branco e municípios vizinhos. Antes disso, há possibilidade de pancadas de chuva neste domingo, que podem vir acompanhadas de raios e ventanias, principalmente na região central do Acre e no vale do Juruá.