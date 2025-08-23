23/08/2025
Alerta! Friagem deve deixar sensação térmica abaixo de 10ºC e umidade do ar em até 12% no Acre

O pesquisador ainda chama a atenção para a baixa umidade relativa do ar, que pode atingir níveis críticos a partir de segunda-feira

O Acre se prepara para enfrentar a nona frente fria do ano, que promete derrubar as temperaturas e trazer madrugadas geladas. De acordo com o pesquisador meteorológico Davi Friale, a chegada da massa de ar polar começa neste domingo (24), mas os efeitos mais intensos serão sentidos nos primeiros horários da manhã dos dias seguintes.

A previsão indica que a segunda-feira (25) será marcada por frio durante todo o dia/ Foto: ContilNet

Em municípios como Rio Branco, Brasileia e Assis Brasil, os termômetros devem marcar entre 12ºC e 15ºC ao nascer do sol. No entanto, o frio será sentido de forma ainda mais rigorosa por causa dos ventos fortes. “A sensação térmica, para quem estiver exposto a tais ventos, deve ficar inferior a 10ºC”, alertou Friale em seu site O Tempo Aqui.

No centro e oeste do estado, cidades como Cruzeiro do Sul e Tarauacá terão mínimas um pouco mais elevadas, entre 16ºC e 19ºC. Já no município amazonense de Boca do Acre, os registros noturnos devem variar de 15ºC a 18ºC.

A previsão indica que a segunda-feira (25) será marcada por frio durante todo o dia. Segundo Friale, “as maiores temperaturas, que ocorrem nas primeiras horas da tarde, deverão ficar abaixo de 25ºC no vale do rio Acre e abaixo de 27ºC no vale do rio Juruá”.

O pesquisador ainda chama a atenção para a baixa umidade relativa do ar, que pode atingir níveis críticos a partir de segunda-feira. Percentuais entre 12% e 20% devem ser registrados à tarde, colocando a população em estado de alerta. “Não será surpresa, embora com pouca probabilidade, se, em alguns pontos, o percentual fique abaixo de 12%, caracterizando estado de emergência para a população”, explicou.

As noites frias devem persistir pelo menos até quinta-feira (28), especialmente em Rio Branco e municípios vizinhos. Antes disso, há possibilidade de pancadas de chuva neste domingo, que podem vir acompanhadas de raios e ventanias, principalmente na região central do Acre e no vale do Juruá.

