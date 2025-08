Alerta no Brasil: o que acontece com a mente e o corpo de quem sofre de ansiedade diariamente

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil ocupa o topo do ranking mundial em casos de ansiedade. Pelas estimativas, mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com a condição, o que representa em torno de 9,3% da população. No ano passado, houve a divulgação da pesquisa Covitel. Pela análise, 56 milhões de indivíduos no país enfrentam algum grau do transtorno psíquico.

Ao tomar conhecimento desses números alarmantes, a coluna Claudia Meireles entrevistou a psiquiatra Bianca Schwab para saber: o que acontece com a mente e corpo de quem sofre ansiedade diariamente?

Mestre em ciências médicas, Bianca explica que a ansiedade é uma emoção natural do ser humano. “Todos nós, em algum momento, nos sentimos ansiosos, como antes de uma prova, de uma entrevista ou de uma situação importante. Em muitos casos, a sensação é esperada e até mesmo benéfica, pois prepara para enfrentar situações de alerta, perigo ou desafio”, elucida.

Entretanto, quando a ansiedade surge de forma excessiva, persistente e desproporcional às situações casuais, pode se tornar um transtorno. “Nesse caso, passa a trazer sofrimento e interfere em vários aspectos da vida no trabalho, nos relacionamentos ou na vida cotidiana”, evidencia a médica.

Efeitos na mente

Sobre o que tende a acontecer com a mente de uma pessoa que sofre ansiedade todos os dias, a especialista salienta sobre o “estado constante de alerta”.

Abaixo, a psiquiatra lista alguns cenários comuns vivenciados por quem sofre com ansiedade:

Pensamentos acelerados, catastróficos ou repetitivos passam a ocupar espaço, dificultando a concentração e a tomada de decisões.

É comum que a pessoa se sinta mentalmente exausta, com dificuldade de desacelerar e relaxar, mesmo quando tem tempo livre para si.

Muitas vezes, esse padrão também impacta a autoestima, pois pode haver uma sensação persistente de estar falhando ou de não dar conta, mesmo quando está se esforçando ao máximo.

Bianca salienta que, quando a ansiedade se torna constante, pode afetar o funcionamento do cérebro. “A amígdala, hipocampo e córtex pré-frontal — regiões responsáveis por regular o medo, a memória e as decisões — começam a funcionar de forma diferente. A pessoa fica mais sensível ao estresse, além de ter maior dificuldade para pensar com clareza, lembrar de algo e controlar as emoções”, detalha.

A médica enfatiza que o desequilíbrio emocional tende a aumentar o risco de outros problemas, a exemplo da depressão, distúrbios do sono ou compulsões. Diante dos avisos, a mestre em ciências médicas compartilha uma “boa notícia” a respeito do funcionamento do cérebro. “O órgão tem capacidade de se adaptar e, com tratamento adequado, é possível reverter muitos desses efeitos”, cita Bianca.

Sintomas físicos

A psiquiatra argumenta que sentir ansiedade com frequência faz com que o corpo funcione como se estivesse sempre em alerta, mesmo sem uma ameaça real. A especialista ressalta sobre esse “estado contínuo de tensão” vir a desencadear sintomas físicos, como taquicardia, palpitações, tensão muscular, alterações no apetite, distúrbios gastrointestinais, sudorese e dores de cabeça.

“Com o tempo, esse esforço constante do organismo pode levar a um desgaste físico, afetar a imunidade e favorecer o surgimento ou agravamento de doenças como gastrite, problemas de pele, doenças inflamatórias e cardiovasculares. O corpo, assim como o cérebro, também sofre os impactos da ansiedade prolongada”, informa a médica.

Segundo Bianca Schwab, a ansiedade vivida de forma contínua compromete o equilíbrio do corpo e da mente. “Afeta o funcionamento do cérebro, interfere na qualidade do sono, na imunidade, no apetite, no humor e na forma como a pessoa se relaciona com o mundo”, menciona. Ela endossa que, com o tempo, esses efeitos se acumulam e aumentam o risco de desenvolver outras doenças físicas e emocionais.

Caso você seja uma pessoa que enfrenta quadros de ansiedade e ainda não procurou um profissional, a psiquiatra frisa que cuidar da saúde mental não é apenas tratar os sintomas, como também preservar o bem-estar como um todo. “Por isso, reconhecer os sinais e buscar ajuda é fundamental para prevenir consequências mais graves e recuperar qualidade de vida”, garante.

Sinais despercebidos

Vale destacar que nem sempre a ansiedade se manifesta de forma clara. A médica defende que “alguns sintomas passam despercebidos porque são confundidos com estresse do dia a dia ou com traços da personalidade”. Irritabilidade, dificuldade para relaxar, tensão constante, insônia, dores no corpo ou no estômago, por exemplo, podem indicar que algo não vai bem, conforme elenca a especialista.

Bianca pontua sobre os perigos de “normalizar” determinadas situações e não procurar um especialista: “É comum a pessoa ter pensamentos negativos, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer, viver em estado de alerta, se cobrar demais ou procrastinar por medo de não dar conta. Como esses padrões muitas vezes a acompanham há anos, ela acaba normalizando os sintomas e não busca ajuda.”

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.