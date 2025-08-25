Alimentos que você come para relaxar, mas podem piorar a ansiedade

A preocupação excessiva ou angústia intensa, conhecida como ansiedade, é uma experiência comum para muitas pessoas. No entanto, quando essa sensação se torna persistente e começa a atrapalhar as atividades diárias, ela pode indicar um transtorno psicológico que exige atenção. Saiba que a alimentação tem um papel importante nisso.

Surpreendentemente, quase tudo em matéria de saúde pode ser intensificado ou amenizado pela alimentação. Certos alimentos funcionam como estimulantes para o sistema nervoso, enquanto outros têm um efeito calmante, atuando como depressores. Perceber essa dinâmica é o primeiro passo para o controle da sua saúde.

12 imagens Fechar modal. 1 de 12

A ansiedade é uma espécie de condição psíquica caracterizada por preocupação constante e excessiva de que algo negativo possa acontecer. Segundo pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), é, ainda, uma sensação difusa de desconforto carregado por sentimento frequente de apreensão que pode desencadear transtornos

Peter Dazeley/ Getty Images 2 de 12

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país mais ansioso do mundo, e registrou ainda mais casos da condição durante a pandemia da Covid-19. Além de adultos, a ansiedade também pode se manifestar em crianças por diversos motivos, como divórcio dos pais, provas ou problemas na escola, por exemplo

Elva Etienne/ Getty Images 3 de 12

Apesar de ser considerada relativamente comum, uma vez que pode atingir qualquer pessoa por qualquer motivo, a ansiedade se torna um verdadeiro problema quando tudo vira motivo de preocupação exagerada e o paciente passa a apresentar crises

Tara Moore/ Getty Images 4 de 12

A crise de ansiedade é uma situação que causa grande sensação de angústia, nervosismo e insegurança, como se algo de muito mau, e que foge completamente do controle, fosse acontecer a qualquer momento

Getty Images 5 de 12

A crise surge, normalmente, devido a situações estressantes específicas e que geram gatilho, como precisar fazer uma apresentação, ter prazo curto para entregar um trabalho, estar em algum lugar que não gostaria ou ter sofrido uma perda, por exemplo

Tara Moore/ Getty Images 6 de 12

Entre os sintomas de uma crise de ansiedade estão: batimentos cardíacos acelerados, sensação de falta de ar, formigamento no corpo, sensação de leveza na cabeça, dor no peito, náuseas, transpiração excessiva, tremores, entre outros

Holly Wilmeth/ Getty Images 7 de 12

Estes sintomas ocorrem devido ao aumento do hormônio adrenalina na corrente sanguínea, algo normal quando a pessoa enfrenta um momento importante. Contudo, se os sintomas se tornarem constantes, podem sinalizar um transtorno de ansiedade generalizada

Klaus Vedfelt/ Getty Images 8 de 12

O que se deve fazer durante uma crise de ansiedade depende da gravidade e da frequência dos sintomas e, por isso, o ideal é sempre receber aconselhamento especializado, de um psiquiatra ou psicóloga

MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Getty Images 9 de 12

Apesar disso, realizar exercícios de respiração, ingerir chá calmante, tentar conversar com alguém de confiança, descansar, desligar a mente, fazer atividades físicas que goste ou tentar manter o pensamento em algo que dê conforto são algumas dicas que podem ajudar a aliviar o problema

Jamie Grill/ Getty Images 10 de 12

Quando a crise de ansiedade acontece pela primeira vez, ou não se tem certeza do que está acontecendo, é importante procurar um hospital para garantir que não seja outro problema mais grave, como o infarto

Science Photo Library/ Getty Images 11 de 12

De qualquer forma, caso as crises sejam frequentes, um especialista deve ser procurado para identificar a causa e iniciar um tratamento

Fiordaliso/ Getty Images 12 de 12

A ansiedade pode desencadear problemas que, dependendo dos sintomas, podem ser classificados como Transtorno de ansiedade generalizada (TAG), fobia social, síndrome do pânico, entre outros. Esses problemas podem gerar impacto na vida pessoal e profissional do paciente, por isso o quanto antes for diagnosticado, menos problemas serão enfrentados

kupicoo/ Getty Images

“Algumas pessoas não sabem, mas a alimentação pode influenciar no nível de ansiedade”, conta a nutricionista esportiva Rayanne Marques, da clínica Aesthesis. Portanto, ao notar-se ansioso, é prudente evitar os alimentos que agitam, buscando equilíbrio no seu cardápio diário para promover o bem-estar geral.

