20/08/2025
Alívio no bolso: cesta básica em Rio Branco tem redução de quase R$ 40 em agosto

Entre julho e agosto, alguns produtos contribuíram para a redução geral do custo

O preço da cesta básica em Rio Branco registrou queda em agosto. O valor médio passou a ser de R$ 676,44, o que representa uma redução de quase R$ 40 em comparação ao mês anterior, quando estava em R$ 715,10, segundo levantamento divulgado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC).

O cálculo da Fecomércio-AC leva em conta os preços médios de 15 itens alimentícios vendidos em supermercados da capital/ Foto: Ilustrativa

A pesquisa mostra, também, que os preços vêm oscilando desde abril. Naquele mês, a cesta alcançou o valor mais alto do ano, pressionada principalmente pela alta do tomate. Já em junho, chegou a custar R$ 650,63, o equivalente a quase metade do salário mínimo vigente, o que acendeu um alerta para o impacto nas famílias de menor renda.

Entre julho e agosto, alguns produtos contribuíram para a redução geral do custo. A batata inglesa, por exemplo, despencou de R$ 43,56 para R$ 25,44, queda de 33%. Também tiveram retração significativa o biscoito (-15,05%) e o tomate (-12,72%).

Em contrapartida, a carne bovina continua em alta. O preço do quilo subiu de R$ 241,95 em julho para R$ 250,95 em agosto, uma variação de 5,46%. A margarina também encareceu, com reajuste de 3,76%.

O cálculo da Fecomércio-AC leva em conta os preços médios de 15 itens alimentícios vendidos em supermercados da capital. A cesta é estimada para atender ao consumo mensal de até três adultos, ou dois adultos e duas crianças.

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

