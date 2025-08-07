Alunos de Arquitetura da Uninorte buscam apoio para representar o estado em conferência internacional

Estudantes de Arquitetura e Urbanismo da Uninorte estão mobilizados para representar o Acre em um dos eventos mais relevantes da área, a Conferência Internacional de Arquitetura e Urbanismo, que será realizada entre os dias 4 e 6 de setembro, em Brasília.

Com o apoio institucional do CAU/AC (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre), os alunos agora buscam recursos financeiros e parcerias que viabilizem a viagem até a capital federal. O grupo precisa arrecadar R$ 38 mil para o aluguel do transporte e demais custos logísticos.

A Conferência Internacional CAU 2025 reúne mais de 100 palestrantes nacionais e internacionais, promovendo discussões sobre inovação, sustentabilidade, inclusão e memória urbana. A programação inclui debates de alto nível, como o V Fórum Internacional de Conselhos, Ordens e Entidades de Arquitetura, o Encontro de Arquitetura e Urbanismo do Mercosul e o Pré-COP, que discute a contribuição da arquitetura para as pautas climáticas rumo à COP30.

A estudante Yasmin, uma das participantes da mobilização, reforça a importância da parceria com empresas locais:

“Estamos totalmente abertos para conversas de qualquer empresa ou interessado em ajudar, para que ambos possam ser beneficiados. De marcas e empresas da área (ou não) que estejam interessadas em ajudar e ter seu nome divulgado no evento por meio dos alunos.”

Doações e propostas de patrocínio podem ser feitas diretamente com a aluna Dandara Cunha pelo número: (68) 9237-8743.