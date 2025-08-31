Alvo de tarifas, premiê indiano se reúne com Xi e defende cooperação

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente da China, Xi Jinping, se reuniram neste domingo (31/8) em uma reunião bilateral à margem da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (OCS), em Tianjin. Durante o encontro, os líderes discutiram ampliar as relações comerciais entre os países.

Trata-se da primeira visita do premiê indiano à China em sete anos. O encontro ocorre no momento em que a Índia é alvo de tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A sobretaxa de 50% sobre exportações entrou em vigor na última quarta-feira (27/8).

De acordo com um comunicado divulgado pelo governo indiano após a reunião, Modi e Xi concordaram com a “necessidade de prosseguir com uma direção política e estratégica para expandir os laços bilaterais de comércio e investimento e reduzir o déficit comercial”.

“O primeiro-ministro observou que a Índia e a China buscam autonomia estratégica e que suas relações não devem ser vistas pela ótica de um terceiro país”, diz a nota.

Ainda de acordo com o comunicado, os dois trataram da diminuição nas tensões na fronteira, ressaltando a importância da paz e tranquilidade na região, alvo de disputa entre os países.

“Expressaram o seu compromisso com uma resolução justa, razoável e mutuamente aceitável para a questão da fronteira, partindo da perspetiva política das suas relações bilaterais em geral e dos interesses a longo prazo dos dois povos”, destaca o governo indiano.