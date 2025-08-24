Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição

A atriz mexicana Gabriela Spanic, famosa pela novela “A Usurpadora”, foi denunciada por agressão física, ameaça, difamação e perseguição virtual pela ex-empresária Suelen Monteiro, do Amazonas. A denúncia envolve episódios ocorridos durante a passagem da artista pelo Brasil, entre novembro e dezembro de 2024.

Segundo Suelen, o contrato com Spanic foi firmado em novembro de 2024, com validade de um ano. A empresária afirma que, durante esse período, sofreu agressões físicas e foi alvo de difamação e perseguição online por parte da atriz.

O boletim de ocorrência foi registrado em março de 2025, no 22º Distrito Integrado de Polícia, em Manaus. A denúncia só se tornou pública nesta sexta-feira (22). O g1 procurou a corporação para saber se foi marcado interrogatório da atriz, mas não obteve resposta até a última atualização da reportagem.

A reportagem também procurou a assessoria de Gabriela Spanic, que ainda não se pronunciou sobre o caso.

De acordo com Suelen Monteiro, ela havia deixado a equipe de Spanic em 2023, mas voltou a trabalhar com a atriz no ano seguinte após a atriz relatar dificuldades financeiras. Pelo contrato, a empresária teria direito a comissão sobre os trabalhos fechados no Brasil.

“Assumi inclusive os custos da viagem dela, acreditando tratar-se de um acordo sério. Trabalhei intensamente para reposicionar sua imagem e conseguir contratos. Mas, até hoje, não recebi nenhum valor”, afirmou Suelen.

A agressão teria ocorrido em dezembro de 2024, em um hotel no centro de São Paulo. Suelen afirma que Spanic ingeriu três garrafas de vinho, discutiu com um amigo por telefone e, em seguida, a agrediu fisicamente.

“Ela deu dois tapas na minha cabeça, desferiu outro tapa no meu rosto atingindo meu olho esquerdo, puxou meu cabelo e meus óculos, arranhando-me. Depois quebrou meus óculos e os jogou”, contou a empresária.

A empresária disse que foi ameaçada pela atriz, que teria usado sua fama para intimidá-la.

“Ela dizia que era poderosa, que poderia me prender no Brasil, no México ou nos Estados Unidos se eu contasse o que havia acontecido. Também ameaçou acabar com minha carreira”, relatou.