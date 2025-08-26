Ambulância atravessa semáforo e causa grave acidente, deixando uma pessoa ferida em Porto Velho

Uma colisão envolvendo uma ambulância e um carro de passeio deixou uma mulher ferida na noite desta segunda-feira (25) em Porto Velho, Rondônia. O acidente ocorreu na Avenida Abunã com Rafael Vaz e Silva, no bairro Liberdade.

Testemunhas relataram que o Ford Ka seguia pela Rafael Vaz, sentido Calama, quando a ambulância atravessou o semáforo vermelho, provocando o choque.

A motorista do carro sofreu ferimentos pelo corpo e foi socorrida por equipes de resgate, sendo encaminhada a um hospital particular. O impacto acionou os airbags do veículo.

O paciente que estava na ambulância não se feriu e foi transferido para outra equipe de resgate, seguindo viagem sem intercorrências.

