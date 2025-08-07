Amigo de Renato Góes denuncia ter sido internado à força com a ajuda do ator

O ator Paulo Ferreira, que veio de Recife com Renato Góes para tentar a vida artística, usou o Instagram para desabafar sobre ter sido internado à força com a ajuda do colega. Ferreira acusa Góes de ter usado a situação para questionar sua estabilidade emocional e para justificar uma internação que, segundo ele, jamais deveria ter ocorrido.

Em sua publicação, Paulo afirmou que não busca qualquer tipo de vantagem financeira de Renato Góes. Ele exige apenas um pedido público de desculpas, “para que se reconheça o erro e se rompa o ciclo de silêncio”.

Queixa-crime e processo judicial

Paulo Ferreira declarou que a nova prova que ele tem será adicionada a uma queixa-crime já em andamento, pois acredita que a justiça “é o direito de uma filha crescer com a imagem limpa de seu pai”.

Questionado por uma seguidora sobre o envolvimento de Renato Góes, ele explicou que a amizade entre os dois tornou tudo ainda mais doloroso. Ele só se sentiu na obrigação de se posicionar ao descobrir que o documento da clínica onde foi internado em 2019 estava sendo usado de forma maliciosa no processo judicial, com o objetivo de mantê-lo afastado da filha.

Segundo o jornalista Erlan Bastos, Paulo Ferreira alega que foi levado a uma clínica psiquiátrica por Renato Góes e sua irmã Marcela Góes em 2018, e ficou internado por sete dias sem seu consentimento. Ele se diz vítima de uma rede de perseguição e violência psicológica, que, segundo ele, tem a participação de Renato Góes.

A coluna tentou contato com Renato Góes, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.

