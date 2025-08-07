8 de agosto de 2025
Universo POP
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento

Amigo de Renato Góes denuncia ter sido internado à força com a ajuda do ator

O ator Paulo Ferreira usou as redes sociais para desabafar sobre uma internação forçada em 2019, que ele alega ter sido usada de forma indevida em um processo judicial

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O ator Paulo Ferreira, que veio de Recife com Renato Góes para tentar a vida artística, usou o Instagram para desabafar sobre ter sido internado à força com a ajuda do colega. Ferreira acusa Góes de ter usado a situação para questionar sua estabilidade emocional e para justificar uma internação que, segundo ele, jamais deveria ter ocorrido.

Em sua publicação, Paulo afirmou que não busca qualquer tipo de vantagem financeira de Renato Góes. Ele exige apenas um pedido público de desculpas, “para que se reconheça o erro e se rompa o ciclo de silêncio”.

Instagram/Reprodução

Queixa-crime e processo judicial

Paulo Ferreira declarou que a nova prova que ele tem será adicionada a uma queixa-crime já em andamento, pois acredita que a justiça “é o direito de uma filha crescer com a imagem limpa de seu pai”.

Questionado por uma seguidora sobre o envolvimento de Renato Góes, ele explicou que a amizade entre os dois tornou tudo ainda mais doloroso. Ele só se sentiu na obrigação de se posicionar ao descobrir que o documento da clínica onde foi internado em 2019 estava sendo usado de forma maliciosa no processo judicial, com o objetivo de mantê-lo afastado da filha.

Segundo o jornalista Erlan Bastos, Paulo Ferreira alega que foi levado a uma clínica psiquiátrica por Renato Góes e sua irmã Marcela Góes em 2018, e ficou internado por sete dias sem seu consentimento. Ele se diz vítima de uma rede de perseguição e violência psicológica, que, segundo ele, tem a participação de Renato Góes.

A coluna tentou contato com Renato Góes, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.