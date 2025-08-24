amigos-de-luan-pereira-chamam-dado-dolabella-para-briga;-assista

A dupla sertaneja Us Agroboy resolveu entrar na polêmica e ironizar publicamente o ator Dado Dolabella nas redes sociais, após o episódio envolvendo o músico Luan Pereira.
No Instagram, Gabriel Vittor e Jota Lennon — que já gravaram uma colaboração musical com Luan — zombaram do ataque de ciúmes do ator com sua ex-namorada, Wanessa Camargo.
O vídeo da dupla sertaneja
“Eu estou contrariado demais. O Luan Pereira, chama nós, mano velho. Nós rebenta esse Dado Dolabella aí”, disse Gabriel Vittor em vídeo, recebendo o apoio de Jota Lennon.
Na sequência, Vittor continuou: “Para começar, o cara chama Dado Dolabella. O Luan Pereira chama nós para esse rolê aí, amigão, cola com nós que você vai ver o que ia acontecer com ele”, concluiu, seguido de um xingamento.
Veja o vídeo
O que disse Luan Pereira
Luan Pereira também voltou a se manifestar neste sábado (23/8) sobre a confusão em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O cantor contou que foi bloqueado pelo ator no Instagram e o chamou de “agressor de mulher”: “O agressor de mulher me bloqueou para eu não ver o pronunciamento sem sentido dele. Assunto encerrado”, escreveu.
Mais cedo, o sertanejo já havia gravado um vídeo detalhando o episódio. Ele explicou que a confusão começou em uma festa após o Dança dos Famosos, quando dançava com Wanessa, sua amiga.
Segundo ele, Dado o empurrou de repente, fazendo com que caísse no chão. Luan disse que não entendeu a situação no momento e contou que sua assessora esclareceu que se tratava do ex-namorado da cantora.
Ainda de acordo com o sertanejo, Dado tentou pedir desculpas depois, mas os seguranças impediram a aproximação. Luan afirmou que deixou o local pacificamente, ressaltando acreditar que brigas não levam a nenhum resultado positivo.
O pronunciamento de Dado Dolabella
Já Dado Dolabella gravou um vídeo para apresentar a sua versão. O ator disse que havia reatado o relacionamento com Wanessa e foi ao local para buscá-la.
Segundo ele, confundiu a dança de Luan com uma tentativa de beijo e, ao puxar a namorada, o cantor acabou caindo. Dado garantiu que tudo não passou de um mal-entendido, pediu desculpas novamente e negou qualquer agressão.
Entenda a confusão
De acordo com fontes ouvidas pela coluna Fábia Oliveira, Wanessa e outros participantes do Dança dos Famosos, quadro exibido no Domingão com Huck, estavam em uma confraternização quando ocorreu o episódio.
Durante a comemoração, o cantor Luan Pereira teria mostrado um passo de dança para a cantora, segurando-a pela cintura.
A namorada de Luan também estava presente, e não havia clima de paquera entre os dois. Ainda assim, Dado Dolabella teria reagido com ciúmes e empurrado o sertanejo, que caiu no chão.
Na sequência, ele também teria se voltado contra Wanessa e a empurrado. O ator acabou sendo retirado do bar após a confusão.