Amor eterno: casal morre no mesmo dia após 43 anos juntos

Uma história de amor que atravessou mais de quatro décadas emocionou a cidade de São João del Rei, em Minas Gerais. Casados há 43 anos, Sebastião Francisco de Abreu, de 72 anos, e Almezinda Maria da Fonseca de Abreu, de 70, morreram com menos de duas horas de diferença, reforçando o vínculo inseparável que marcou suas vidas.

Sebastião estava internado há 40 dias devido a complicações de saúde, enquanto Almezinda permanecia ao lado dele no hospital. Segundo o filho Tiago Abreu, a mãe parecia saudável, mas demonstrava não aceitar a ideia de ficar sem o companheiro.

Na noite de quarta-feira (20), Sebastião não resistiu a uma pneumonia agravada pela insuficiência cardíaca. Pouco tempo depois, Almezinda sofreu um ataque cardiogênico fulminante e também faleceu, sem sequer saber da morte do marido.

Juntos até o fim

Durante o velório, a família decidiu sepultar o casal na mesma sepultura. “Nunca foram separados, nem deveriam ser agora”, afirmou Tiago, emocionado.

A história de Sebastião e Almezinda mobilizou a comunidade. Amigos, vizinhos, religiosos e pessoas em situação de vulnerabilidade — que sempre recebiam ajuda do casal — compareceram para prestar homenagens.

Para quem os conheceu, a mensagem deixada é de fé, solidariedade e união. “Eles viveram e morreram do jeito que escolheram: juntos, em paz, com fé. Ficamos com saudade, mas não com tristeza”, concluiu o filho.

📌 Fonte: g1 Zona da Mata

✍️ Redação ContilNet Notícias