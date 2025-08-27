27/08/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão

Amor eterno: casal morre no mesmo dia após 43 anos juntos

Sebastião faleceu no hospital, e menos de duas horas depois, Almezinda sofreu ataque fulminante e também partiu em São João del Rei

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Uma história de amor que atravessou mais de quatro décadas emocionou a cidade de São João del Rei, em Minas Gerais. Casados há 43 anos, Sebastião Francisco de Abreu, de 72 anos, e Almezinda Maria da Fonseca de Abreu, de 70, morreram com menos de duas horas de diferença, reforçando o vínculo inseparável que marcou suas vidas.

Sebastião estava internado há 40 dias devido a complicações de saúde, enquanto Almezinda permanecia ao lado dele no hospital. Segundo o filho Tiago Abreu, a mãe parecia saudável, mas demonstrava não aceitar a ideia de ficar sem o companheiro.

Na noite de quarta-feira (20), Sebastião não resistiu a uma pneumonia agravada pela insuficiência cardíaca. Pouco tempo depois, Almezinda sofreu um ataque cardiogênico fulminante e também faleceu, sem sequer saber da morte do marido.

Sebastião e Almezinda de Abreu morreram com menos de duas horas de diferença, após 43 anos de união — Foto: Tiago Abreu/Arquivo Pessoal

Juntos até o fim

Durante o velório, a família decidiu sepultar o casal na mesma sepultura. “Nunca foram separados, nem deveriam ser agora”, afirmou Tiago, emocionado.

A história de Sebastião e Almezinda mobilizou a comunidade. Amigos, vizinhos, religiosos e pessoas em situação de vulnerabilidade — que sempre recebiam ajuda do casal — compareceram para prestar homenagens.

Para quem os conheceu, a mensagem deixada é de fé, solidariedade e união. “Eles viveram e morreram do jeito que escolheram: juntos, em paz, com fé. Ficamos com saudade, mas não com tristeza”, concluiu o filho.

Casal que morreu com horas de diferença em MG — Foto: Tiago Abreu/Arquivo Pessoal

Casal que morreu com horas de diferença em MG — Foto: Tiago Abreu/Arquivo Pessoal

📌 Fonte: g1 Zona da Mata
✍️ Redação ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.