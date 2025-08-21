Amor nos Andes: Karenna Lima é pedida em namoro por Irdia Correia em cenário mágico de Cusco

FESTIVAL DO AÇAÍ

Sucesso total, assim foi a 26ª edição do Festival do Açaí que aconteceu entre os dias 14 a 17 agosto na querida cidade de Feijó. O evento que já faz parte do calendário do Estado contou com a presença de autoridades como o Governador Gladson Camelí, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, deputado estadual Marcus Cavalcante, políticos, visitantes das cidades vizinhas e conterrâneos que aproveitam a data para reverem amigos e familiares.

Durante o dia aconteceu o Festival de Praia que contou também com uma programação durante todos os dias e no final da tarde, o céu era agraciado pelos voos de paramotor, que davam um charme a mais para o lindo pôr do sol da cidade.

Dilsinho, Lucas Lucco, Banda Magníficos, Natanzinho e as bandas locais animaram as noites do festival, levando o público a curtir a festa.

Durante a festa aconteceu a escolha da Garota Açaí e a vencedora ganhou R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), parabéns!!

Parabéns ao prefeito Railson e para sua equipe pela organização do evento, Feijó e os feijoenses merecem.

Alguns cliques:

CONGRESSO IBERO-AMERICADO DE TOMADA DE DECISÃO

A Escola do Poder Judiciário do Acre (Esjud) realizou, na última terça-feira, 19 de agosto, em Rio Branco, o “I Congresso Ibero-Americano de Tomada de Decisão”, que contou com a participação especial de formadores da Espanha e da Colômbia. O evento também acontecerá nesta quinta-feira, 21, na Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul. A ação educacional reuniu desembargadores, juízas, juízes de Direito, servidoras, servidores, colaboradores do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) e operadores do Direito.

1 ANINHO

Malu e Antônio, filhos do casal de empresários Carol Poersch e Paulo Brum, completaram 1 aninho e ganharam festa na casa dos avós Mara e Floriano para comemorar a data em família.

NEWS

VI CONAJURI

As Defensoras Públicas Estaduais Isadora Tenório, Carolina Vecchi, Bárbara de Abreu e Bruna Soares participaram do VI CONAJÚRI – Congresso Nacional de Defensoras e Defensores Públicos do Tribunal do Júri que aconteceu semana passada em Curitiba, reunindo Defensores Públicos de todo o Brasil, com diversas palestras e debates sobre temas atuais e relevantes para a defesa criminal no Brasil.

ENLACE

Os empresários Lene Holanda e Wôlney Paiva celebraram sua união matrimonial no dia 9 de agosto, em uma belíssima cerimônia realizada no salão de festas do Hotel Terra Verde, seguida por uma recepção marcante, repleta de alegria, elegância e emoção. Familiares, amigos e convidados prestigiaram o casal em uma noite inesquecível. Felicidades ao novo casal!

NATAL

A cidade de Natal foi o destino escolhido pela socialite Xéu Braga para celebrar, em grande estilo, seus 80 anos de vida repletos de histórias e conquistas. A ocasião reuniu a família Braga em uma semana de comemorações especiais. Entre os familiares presentes, estiveram as sobrinhas Ussula, acompanhada do marido Raphael Valarini e dos filhos Mauro Neto e Raphinha, e Jalluza, junto ao esposo Giovani Baungrotz, todos prestigiando esse marcante e afetivo momento em família.

PERU

Cuzco, com suas paisagens encantadoras e rica história, foi o cenário escolhido para um momento inesquecível para a publicitária Karenna Lima: o pedido de namoro feito pela amada, engenheira Irdia Correia. Em clima de puro romantismo, o casal aproveitou cada instante da viagem, celebrando o amor em meio às belezas andinas e à energia mágica da cidade sagrada dos incas. Sem dúvida, uma lembrança que ficará eternizada na memória e no coração das duas.

ROMANCE

Os caminhos do Procurador do Estado Gerson Vilela e da jornalista Daniele Nunes se cruzaram de forma inesperada durante uma cerimônia no TRE. Desde então, o relacionamento do casal tem sido construído com afeto, marcado por viagens inesquecíveis, vivências de fé e um forte companheirismo que só fortalece ainda mais esse lindo amor.

IN LOVE

Marcela Teodoro e Weiky Costa estão noivos há oito meses e, desde então, o amor entre eles só cresce. O casal não economiza nas demonstrações de carinho, expressando o romance tanto nas redes sociais quanto em momentos públicos, compartilhando com todos a felicidade dessa linda fase a dois.

PICANHA MIX

A empresária Tamires Almeida está radiante com o sucesso que seu restaurante Picanha Mix alcançou na Expoacre, levando diversão e uma experiência gastronômica para a população. Além disso, ela mantém um olhar atento e dedicado às demais unidades na cidade, garantindo sempre o alto padrão de atendimento e sabor que são a marca registrada do seu negócio. Com essa combinação de inovação e gestão eficiente, segue conquistando cada vez mais clientes e fortalecendo sua presença no mercado local.

HAPPY HOUR

A empresária Juliana Pejon reuniu as amigas Neia Aielo, Cristina Cicci, Juliana Hessel e Fernanda Saab para um animado happy hour, onde aproveitaram a oportunidade para colocar o papo em dia, fortalecer laços de amizade e celebrar bons momentos juntas. A noite foi marcada por risadas, histórias compartilhadas e muita descontração, reafirmando a importância desses encontros para manter a conexão entre elas.

VIAGEM

Os enamorados, médicos Allan Queiroga e Carol Linhares, reservaram alguns dias para relaxar e escolheram a África do Sul como destino, um verdadeiro paraíso cheio de paisagens deslumbrantes e experiências únicas, aproveitando para recarregar as energias e fortalecer ainda mais a cumplicidade entre eles.

ANIVERSÁRIO

A nutricionista Aline Feutrini reuniu familiares e amigos para celebrar sua nova idade, cercada de muito amor e alegria. A ocasião foi marcada por momentos especiais, risadas e carinho, fortalecendo ainda mais os laços com as pessoas queridas.

EM FAMÍLIA

Dulce Pinheiro completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 18 de agosto, celebrando a data ao lado da família. Ela recebeu todo o carinho do esposo Antônio Carlos, das filhas Karla, Bárbara e Bruna, além do filho Carlinhos, em um momento repleto de afeto e união.

FORTALEZA

Fortaleza é uma das cidades favoritas do casal de empresários Carina Soares e Luciano Gurgel, onde estão aproveitando mais um momento especial de lazer em família. Entre belas praias e clima acolhedor, eles desfrutam de dias de descanso e diversão, fortalecendo ainda mais os laços afetivos.

SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), em parceria com a Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cosiv), deu início na segunda-feira, 18 de agosto, à 30ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa, com abertura realizada às 9h no Fórum Criminal da Cidade da Justiça, em Rio Branco.

SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA II

A mobilização, que se estende até a sexta-feira, 22 de agosto, tem como objetivo acelerar o julgamento de processos relacionados à Lei Maria da Penha e fortalecer o combate à violência doméstica. Durante a semana, estão previstas 207 audiências e três tribunais do júri em todo o estado, reafirmando o compromisso do Judiciário acreano com a efetiva aplicação da lei e a promoção da pacificação social.

ATUALIZAÇÕES

* Um dos casais mais comentados da cidade, que vinha fazendo mistério sobre o casamento que aconteceria neste semestre, acabou cancelando tudo de última hora. Boatos indicam que uma crise inesperada abalou a relação e que nem os mais próximos foram avisados a tempo. A cidade inteira está em choque, esperando o desfecho.

* Um nome forte da igreja evangélica foi visto em uma festa privada, regada a muita bebida e pessoas da alta sociedade, apesar de estar defendendo publicamente um discurso rígido contra esse tipo de evento. O flagrante já virou assunto na roda dos influentes da cidade, causando desconforto e reclamações.

* Um empresário de destaque, casado há anos, está sendo apontado como protagonista de um romance secreto com uma figura pública, uma relação que pode abalar reputações e alianças no meio social. As conversas nos bastidores são intensas, e todo mundo quer saber quem são os dois.

Uma figura conhecida da mídia acreana está no centro de uma investigação sobre documentos falsificados para garantir vantagens em contratos e eventos. A notícia caiu como uma bomba e promete movimentar o meio artístico da capital.

