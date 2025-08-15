ana-castela,-arte-e-gastronomia:-veja-agenda-deste-fim-de-semana-em-sp

A agenda cultural deste sábado (16/8) e domingo (17/8) será agitada em São Paulo. Para quem curte exposições de arte, por exemplo, uma mostra desvenda os mistérios do universo no Shopping Metrô Itaquera, na zona leste, e o Itaú Cultural, na Avenida Paulista, exibe obras da artista visual Rivane Neuenschwander.
Na categoria música, o Farraial 2025 promoverá shows de Luan Santana e Ana Castela, entre outros nomes do sertanejo. O público paulistano também poderá curtir O Grande Encontro, espetáculo com Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo. Além disso, uma cerimônia homenageará personalidades do hip-hop na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), na zona sul.
Para os amantes da gastronomia, o festival de bicicleta Shimano Fest 2025 terá food trucks, além das atrações culturais. Já o evento gastronômico Taurus Festival terá amplo cardápio focado em churrasco.
Confira todos os detalhes da agenda cultural abaixo:
O Farraial 2025 será neste sábado (16/8) com shows de sertanejo e pagode
Rafael Strabelli/Farraial/Divulgação2 de 4
Exposição sobre o universo, do Museu Catavento no Shopping Metrô Itaquera
Museu Catavento/Divulgação3 de 4
Com Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, o Grande Encontro será no Espaço Unimed
Espaço Unimed/Divulgação4 de 4
O Taurus Festival ocorrerá neste fim de semana com foco em churrasco e cervejas artesanais
Mooca Plaza Shopping/Divulgação
Farraial 2025
Focada em atrações de sertanejo e pagode, a oitava edição do Farraial ocorrerá neste sábado (16/8), com 10 horas de programação na Arena Anhembi, na zona norte. Na programação, estão artistas renomados, como Luan Santana, Ana Castela, Simone Mendes, Gustavo Mioto e Belo.
Sob o tema Embarque na Magia da Farra, o festival englobará dois palcos, vila gastronômica e ativações de marcas. No setor Super Premium, o evento oferece open bar e open food, assim como espaços para maquiagem e massagem.
Onde: Arena Anhembi
Endereço: Avenida Olavo Fontoura, 1209 – Santana
Quando: 18 de agosto
Horário: 12h às 23h
Preço: A partir de R$ 260
Onde comprar: Ticket360
Shimano Fest 2025
De 14 a 17 de agosto, o Memorial da América Latina, na zona oeste, receberá a 15ª edição do festival de bicicleta Shimano Fest. Com esporte, lazer, cultura e entretenimento, a programação gratuita é pensada para todas as idades.
“Entre os destaques, estão o Test-Ride, que permite testar os modelos mais desejados de bicicletas; a Arena Kids, com brincadeiras e atividades pensadas especialmente para os pequenos e, muito conhecimento no Auditório Diversidade, que promove debates sobre mobilidade sustentável, inclusão social, empreendedorismo e soluções inovadoras para o setor”, detalhou a organização.
No local, haverá duas exposições: #MemorialDoMTB, que faz um resgate da trajetória do mountain bike no Brasil, e Lounge Shimano da Cultura Japonesa, que transporta os visitantes até a cidade de Sakai, no Japão.
O cronograma também abarcará shows ao vivo no Palco Festival, apresentações, feira de negócios e food trucks. No domingo (17/8), o evento promoverá o Passeio Ciclístico Shimano Fest & Santuu, que parte do Parque do Povo rumo ao Memorial da América Latina. As inscrições podem ser feitas on-line (clique aqui).
Onde: Memorial da América Latina
Endereço: Avenida Mário de Andrade, 664 – Barra Funda
Quando: 14 a 17 de agosto
Horário: Sexta-feira e sábado, das 9h às 20h; e domingo, das 9h às 17h
Preço: Entrada gratuita
Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso. A entrada se dá mediante a doação de 1kg de alimento não perecível
Taurus Festival
O Mooca Plaza Shopping, na zona leste de São Paulo, receberá o Taurus Festival nos dias 16 e 17 de agosto. Com entrada gratuita, o evento gastronômico é destinado aos apaixonados por churrasco e cervejas artesanais.
Serão 10 operações especializadas em carnes e 12 estações da bebida. Além da variedade na gastronomia e bebida, o público pode aproveitar programação musical ao vivo e entretenimento ao ar livre.
Na programação musical, o público poderá conferir apresentações ao vivo de covers de nomes como Bon Jovi, Aerosmith, Guns N’ Roses, Pearl Jam, Cássia Eller, Frejat, Ultraje a Rigor e Jota Quest.
Onde: Estacionamento do Mooca Plaza Shopping
Endereço: Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313 – Vila Prudente
Quando: 16 e 17 de agosto
Horário: 11h às 22h
Preço: Entrada gratuita
Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso
Museu Catavento no Shopping Metrô Itaquera
Este é o último fim de semana para o público da zona leste conferir a mostra O Universo, no Shopping Metrô Itaquera, na zona leste. Trata-se de uma parceria entre o complexo comercial e o Museu Catavento, espaço focado em ciências da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.
Disponível até 17 de agosto, o evento temático envolve cenários lúdicos que desvendam mistérios do universo. Por meio de imagens, aborda conceitos científicos e fenômenos do globo. No local, é possível aprender sobre planetas rochosos e gasosos, asteroides e cometas, galáxias e buracos negros, assim como nascimento das estrelas, constelações, lua e sol.
Onde: Museu Catavento
Endereço: Avenida José Pinheiro Borges, s/n – Itaquera
Quando: Até 17 de agosto
Horário: De segunda a domingo, das 12h às 20h
Preço: Entrada gratuita
Onde comprar: Retirar ingresso no aplicativo do Shopping Metrô Itaquera
Rivane Neuenschwander no Itaú Cultural
Nesta semana, o Itaú Cultural inaugurou a exposição Brasil de Susto e Sonho: Um Panorama da Obra de Rivane Neuenschwander. Com curadoria de Fabiana Moraes, a iniciativa apresenta obras inéditas, como Mestre Zenóbio e o Cordão da Bicharada.
Releituras e trabalhos consagrados da artista visual também estão no repertório. No conjunto, entre vídeos, esculturas, pinturas, instalações e desenhos, os trabalhos abrangem diferentes caminhos artísticos dos últimos 30 anos.
Onde: Itaú Cultural
Endereço: Avenida Paulista, 149 – Bela Vista
Quando: 14 de agosto a 2 de novembro
Horário: terça-feira a sábado, das 11h às 20h; domingos e feriados, das 11h às 19h
Preço: Entrada gratuita
Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso
O Grande Encontro
Três grandes artistas da música brasileira sobem ao palco juntos para celebrar a cultura nordestina. Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo chegam ao Espaço Unimed, na zona oeste da capital paulista, neste sábado (16/8), com o show O Grande Encontro. Lançado originalmente em 1996, o espetáculo se tornou um marco da música popular brasileira (MPB).
Onde: Espaço Unimed
Endereço: Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda
Quando: 16 de agosto
Horário: A partir das 20h
Preço: A partir de R$ 110
Onde comprar: Ticket360
Hip-Hop o Ano Todo
A cultura hip-hop será homenageada na Alesp, em evento aberto ao público. Na noite desta sexta-feira (15/8), o Plenário Juscelino Kubitschek será palco da segunda edição da sessão solene Hip-Hop o Ano Todo.
A iniciativa foi idealizada pelo Instituto Formando Mentes Coletivas e realizada pela deputada estadual Monica Seixas (PSol), do Movimento Pretas. No total, 22 condecorações serão entregues a personalidades da temática.
No local, haverá presença confirmada de figuras como Negra Li, Brisa Flow, Tasha e Tracie, Rico Dalasam, Jupi77er, Boombeat, Stefanie, Coletivo Nação Hip-Hop Brasil, Dorothy Braids, NeneSurreal, DJ Anazú, Lessa Reis, Brunão Ment Sagaz, Vamp e Zula.
Onde: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Endereço: Palácio 9 de Julho – Avenida Pedro Álvares Cabral, 201 – Moema
Quando: 15 de agosto
Horário: A partir das 19h
Preço: Entrada gratuita
Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso