ana-castela,-arte-e-gastronomia:-veja-agenda-deste-fim-de-semana-em-sp

A agenda cultural deste sábado (16/8) e domingo (17/8) será agitada em São Paulo. Para quem curte exposições de arte, por exemplo, uma mostra desvenda os mistérios do universo no Shopping Metrô Itaquera, na zona leste, e o Itaú Cultural, na Avenida Paulista, exibe obras da artista visual Rivane Neuenschwander.

Na categoria música, o Farraial 2025 promoverá shows de Luan Santana e Ana Castela, entre outros nomes do sertanejo. O público paulistano também poderá curtir O Grande Encontro, espetáculo com Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo. Além disso, uma cerimônia homenageará personalidades do hip-hop na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), na zona sul.

Para os amantes da gastronomia, o festival de bicicleta Shimano Fest 2025 terá food trucks, além das atrações culturais. Já o evento gastronômico Taurus Festival terá amplo cardápio focado em churrasco.

Confira todos os detalhes da agenda cultural abaixo:

O Farraial 2025 será neste sábado (16/8) com shows de sertanejo e pagode

Exposição sobre o universo, do Museu Catavento no Shopping Metrô Itaquera

Com Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, o Grande Encontro será no Espaço Unimed

O Taurus Festival ocorrerá neste fim de semana com foco em churrasco e cervejas artesanais

Farraial 2025

Focada em atrações de sertanejo e pagode, a oitava edição do Farraial ocorrerá neste sábado (16/8), com 10 horas de programação na Arena Anhembi, na zona norte. Na programação, estão artistas renomados, como Luan Santana, Ana Castela, Simone Mendes, Gustavo Mioto e Belo.

Sob o tema Embarque na Magia da Farra, o festival englobará dois palcos, vila gastronômica e ativações de marcas. No setor Super Premium, o evento oferece open bar e open food, assim como espaços para maquiagem e massagem.

Onde: Arena Anhembi

Endereço: Avenida Olavo Fontoura, 1209 – Santana

Quando: 18 de agosto

Horário: 12h às 23h

Preço: A partir de R$ 260

Onde comprar: Ticket360

Shimano Fest 2025

De 14 a 17 de agosto, o Memorial da América Latina, na zona oeste, receberá a 15ª edição do festival de bicicleta Shimano Fest. Com esporte, lazer, cultura e entretenimento, a programação gratuita é pensada para todas as idades.

“Entre os destaques, estão o Test-Ride, que permite testar os modelos mais desejados de bicicletas; a Arena Kids, com brincadeiras e atividades pensadas especialmente para os pequenos e, muito conhecimento no Auditório Diversidade, que promove debates sobre mobilidade sustentável, inclusão social, empreendedorismo e soluções inovadoras para o setor”, detalhou a organização.

No local, haverá duas exposições: #MemorialDoMTB, que faz um resgate da trajetória do mountain bike no Brasil, e Lounge Shimano da Cultura Japonesa, que transporta os visitantes até a cidade de Sakai, no Japão.

O cronograma também abarcará shows ao vivo no Palco Festival, apresentações, feira de negócios e food trucks. No domingo (17/8), o evento promoverá o Passeio Ciclístico Shimano Fest & Santuu, que parte do Parque do Povo rumo ao Memorial da América Latina. As inscrições podem ser feitas on-line (clique aqui).

Onde: Memorial da América Latina

Endereço: Avenida Mário de Andrade, 664 – Barra Funda

Quando: 14 a 17 de agosto

Horário: Sexta-feira e sábado, das 9h às 20h; e domingo, das 9h às 17h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso. A entrada se dá mediante a doação de 1kg de alimento não perecível

Taurus Festival

O Mooca Plaza Shopping, na zona leste de São Paulo, receberá o Taurus Festival nos dias 16 e 17 de agosto. Com entrada gratuita, o evento gastronômico é destinado aos apaixonados por churrasco e cervejas artesanais.

Serão 10 operações especializadas em carnes e 12 estações da bebida. Além da variedade na gastronomia e bebida, o público pode aproveitar programação musical ao vivo e entretenimento ao ar livre.

Na programação musical, o público poderá conferir apresentações ao vivo de covers de nomes como Bon Jovi, Aerosmith, Guns N’ Roses, Pearl Jam, Cássia Eller, Frejat, Ultraje a Rigor e Jota Quest.

Onde: Estacionamento do Mooca Plaza Shopping

Endereço: Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313 – Vila Prudente

Quando: 16 e 17 de agosto

Horário: 11h às 22h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso

Museu Catavento no Shopping Metrô Itaquera

Este é o último fim de semana para o público da zona leste conferir a mostra O Universo, no Shopping Metrô Itaquera, na zona leste. Trata-se de uma parceria entre o complexo comercial e o Museu Catavento, espaço focado em ciências da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Disponível até 17 de agosto, o evento temático envolve cenários lúdicos que desvendam mistérios do universo. Por meio de imagens, aborda conceitos científicos e fenômenos do globo. No local, é possível aprender sobre planetas rochosos e gasosos, asteroides e cometas, galáxias e buracos negros, assim como nascimento das estrelas, constelações, lua e sol.

Onde: Museu Catavento

Endereço: Avenida José Pinheiro Borges, s/n – Itaquera

Quando: Até 17 de agosto

Horário: De segunda a domingo, das 12h às 20h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Retirar ingresso no aplicativo do Shopping Metrô Itaquera

Rivane Neuenschwander no Itaú Cultural

Nesta semana, o Itaú Cultural inaugurou a exposição Brasil de Susto e Sonho: Um Panorama da Obra de Rivane Neuenschwander. Com curadoria de Fabiana Moraes, a iniciativa apresenta obras inéditas, como Mestre Zenóbio e o Cordão da Bicharada.

Releituras e trabalhos consagrados da artista visual também estão no repertório. No conjunto, entre vídeos, esculturas, pinturas, instalações e desenhos, os trabalhos abrangem diferentes caminhos artísticos dos últimos 30 anos.

Onde: Itaú Cultural

Endereço: Avenida Paulista, 149 – Bela Vista

Quando: 14 de agosto a 2 de novembro

Horário: terça-feira a sábado, das 11h às 20h; domingos e feriados, das 11h às 19h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso

O Grande Encontro

Três grandes artistas da música brasileira sobem ao palco juntos para celebrar a cultura nordestina. Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo chegam ao Espaço Unimed, na zona oeste da capital paulista, neste sábado (16/8), com o show O Grande Encontro. Lançado originalmente em 1996, o espetáculo se tornou um marco da música popular brasileira (MPB).

Onde: Espaço Unimed

Endereço: Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

Quando: 16 de agosto

Horário: A partir das 20h

Preço: A partir de R$ 110

Onde comprar: Ticket360

Hip-Hop o Ano Todo

A cultura hip-hop será homenageada na Alesp, em evento aberto ao público. Na noite desta sexta-feira (15/8), o Plenário Juscelino Kubitschek será palco da segunda edição da sessão solene Hip-Hop o Ano Todo.

A iniciativa foi idealizada pelo Instituto Formando Mentes Coletivas e realizada pela deputada estadual Monica Seixas (PSol), do Movimento Pretas. No total, 22 condecorações serão entregues a personalidades da temática.

No local, haverá presença confirmada de figuras como Negra Li, Brisa Flow, Tasha e Tracie, Rico Dalasam, Jupi77er, Boombeat, Stefanie, Coletivo Nação Hip-Hop Brasil, Dorothy Braids, NeneSurreal, DJ Anazú, Lessa Reis, Brunão Ment Sagaz, Vamp e Zula.

Onde: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Endereço: Palácio 9 de Julho – Avenida Pedro Álvares Cabral, 201 – Moema

Quando: 15 de agosto

Horário: A partir das 19h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso