Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil

As cantoras Ana Castela e Karol G foram escolhidas como as atrações musicais do NFL São Paulo Game 2025. A partida, que será disputada entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, acontece em 5 de setembro, na Arena Corinthians.

Ana Castela será a responsável por cantar o hino nacional, uma tradição nos jogos da NFL nos Estados Unidos. Em 2024, a honra de abrir o evento foi de Luisa Sonza. Já o show do intervalo ficará por conta da cantora colombiana Karol G, seguindo os passos de Anitta, que se apresentou na edição anterior. O músico americano Kamasi Washington também fará uma apresentação durante o jogo.

Fonte:Metrópoles

Redigido por Contilnet.