14/08/2025
Universo POP
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão
Pamela Anderson revela como foi trabalhar com Liam Neeson
Humorista conhecido como ‘advogado de Alexandre de Moraes’ viraliza
Médico de famosas é investigado pela Polícia Federal por desviar verbas do SUS

Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil

Cantoras se apresentam no NFL São Paulo Game, que acontece em 5 de setembro na Arena Corinthians

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

As cantoras Ana Castela e Karol G foram escolhidas como as atrações musicais do NFL São Paulo Game 2025. A partida, que será disputada entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, acontece em 5 de setembro, na Arena Corinthians.

Reprodução/Instagram @anacastelacantora; Reprodução/Instagram @nflbrasil

Ana Castela será a responsável por cantar o hino nacional, uma tradição nos jogos da NFL nos Estados Unidos. Em 2024, a honra de abrir o evento foi de Luisa Sonza. Já o show do intervalo ficará por conta da cantora colombiana Karol G, seguindo os passos de Anitta, que se apresentou na edição anterior. O músico americano Kamasi Washington também fará uma apresentação durante o jogo.

Fonte:Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.