Ana Castela revela preferência amorosa após provocação sobre Zé Felipe

Ana Castela usou as redes sociais para responder a provocação de uma fã sobre preferências amorosas. A internauta publicou um vídeo questionando o perfil de romances da cantora e gerou um debate entre os seguidores.
Segundo a fã, Ana Castela é a “única boiadeira que não gosta de agroboy”. No vídeo, a mulher ainda cita alguns romances da cantora, como o suposto affair Zé Felipe e o ex-namorado Gustavo Mioto.
“A Ana Castela é a única boiadeira que não gosta de agroboy, vocês já repararam isso? A menina está em Barretos, vivendo Barretos, com aqueles meninos do Agro, que tem caminhonete, que monta em cavalo, que monta em boi, que usa chapelão, fivelona, bota, e ela fica atrás de Zé Felipe, que cheira a leite em pó”, iniciou a influencer.
Ana Castela
Ana Castela se apresentou no aniversário de Itaboraí
Ana Castela deixou fãs chorando
Ana Castela
“Tenho certeza que ele nunca montou em um cavalo. E falando também daquele ex dela, do Gustavo Mioto, é outro que eu também nunca vi montando em um boi, acho que se ele ver um boi ele corre, com aquela carinha dele”, completou a mulher.
Após o vídeo viralizar, Ana Castela reagiu nos comentários da publicação. “Agora estou procurando um [agroboy]… me ajuda”, escreveu a cantora, dando a entender que está solteira e sem um relacionamento fixo.
Zé Felipe atrapalhou reconciliação entre Ana Castela e Gustavo Mioto
O motivo por trás da decisão de Gustavo Mioto de deixar de seguir Ana Castela nas redes sociais foi revelado. Fontes do jornalista Lucas Pasin, do Ministério da Fofoca, do Metrópoles, indicam que a decisão foi motivada pelo affair que Ana Castela estaria vivendo com Zé Felipe.
Segundo Pasin, o cantor não estaria feliz com a situação envolvendo a ex e também teria ficado decepcionado com a mãe de Ana, que sempre o apoiou. Além disso, Zé Felipe teria atrapalhado uma tentativa de reconciliação do cantor.
“Ana Castela e Gustavo Mioto estavam conversando e tentando voltar mesmo, como eu disse, mas sempre existe um Zé Felipe no caminho. E o Gustavo cansou. Entendeu que a história tinha chegado ao fim”, escreveu Pasin nas redes sociais.
Entre as revelações, Pasin também confirmou com fontes que o relacionamento entre Zé Felipe e Ana Castela é real e que os dois estão sim juntos. “Eu poderia jurar que não, mas as informações que eu recebi dizem o contrário”, garantiu o jornalista.