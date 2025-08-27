27/08/2025
Universo POP
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy

Ana Castela revela preferência amorosa após provocação sobre Zé Felipe

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
ana-castela-revela-preferencia-amorosa-apos-provocacao-sobre-ze-felipe

Ana Castela usou as redes sociais para responder a provocação de uma fã sobre preferências amorosas. A internauta publicou um vídeo questionando o perfil de romances da cantora e gerou um debate entre os seguidores.

Segundo a fã, Ana Castela é a “única boiadeira que não gosta de agroboy”. No vídeo, a mulher ainda cita alguns romances da cantora, como o suposto affair Zé Felipe e o ex-namorado Gustavo Mioto.

“A Ana Castela é a única boiadeira que não gosta de agroboy, vocês já repararam isso? A menina está em Barretos, vivendo Barretos, com aqueles meninos do Agro, que tem caminhonete, que monta em cavalo, que monta em boi, que usa chapelão, fivelona, bota, e ela fica atrás de Zé Felipe, que cheira a leite em pó”, iniciou a influencer.

4 imagensAna Castela se apresentou no aniversário de ItaboraíAna Castela deixou fãs chorandoAna CastelaFechar modal.1 de 4

Ana Castela

Instagram/Reprodução2 de 4

Ana Castela se apresentou no aniversário de Itaboraí

Reprodução.3 de 4

Ana Castela deixou fãs chorando

Reprodução/ Instagram4 de 4

Ana Castela

Reprodução/Instagram

Leia também

“Tenho certeza que ele nunca montou em um cavalo. E falando também daquele ex dela, do Gustavo Mioto, é outro que eu também nunca vi montando em um boi, acho que se ele ver um boi ele corre, com aquela carinha dele”, completou a mulher.

Após o vídeo viralizar, Ana Castela reagiu nos comentários da publicação. “Agora estou procurando um [agroboy]… me ajuda”, escreveu a cantora, dando a entender que está solteira e sem um relacionamento fixo.

Zé Felipe atrapalhou reconciliação entre Ana Castela e Gustavo Mioto

O motivo por trás da decisão de Gustavo Mioto de deixar de seguir Ana Castela nas redes sociais foi revelado. Fontes do jornalista Lucas Pasin, do Ministério da Fofoca, do Metrópoles, indicam que a decisão foi motivada pelo affair que Ana Castela estaria vivendo com Zé Felipe.

Segundo Pasin, o cantor não estaria feliz com a situação envolvendo a ex e também teria ficado decepcionado com a mãe de Ana, que sempre o apoiou. Além disso, Zé Felipe teria atrapalhado uma tentativa de reconciliação do cantor.

“Ana Castela e Gustavo Mioto estavam conversando e tentando voltar mesmo, como eu disse, mas sempre existe um Zé Felipe no caminho. E o Gustavo cansou. Entendeu que a história tinha chegado ao fim”, escreveu Pasin nas redes sociais.

Entre as revelações, Pasin também confirmou com fontes que o relacionamento entre Zé Felipe e Ana Castela é real e que os dois estão sim juntos. “Eu poderia jurar que não, mas as informações que eu recebi dizem o contrário”, garantiu o jornalista.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.